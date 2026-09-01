Alfonso Rueda anima a los gallegos a acudir a las manifestaciones por Ceuta, que él secundará "a título personal"

Archivo - El presidente gallego, Alfonso Rueda - DAVID CABEZON @ XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha mostrado su apoyo a las manifestaciones convocadas para este martes 2 de septiembre en varias localidades en apoyo a Ceuta tras la llegada masiva de migrantes. Acudirá, ha dicho, a título personal, y ha animado a los gallegos a participar, asegurando que "esto no va de política".

"Imagínense que todo esto estuviera ocurriendo aquí en Galicia. Estoy seguro de que nos gustaría sentir el apoyo, el aliento de personas que viven en otros lugares de España. Todos formamos parte del mismo país", ha defendido en la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta, la primera tras el parón de verano.

El líder del Gobierno autonómico ha lamentado que la gestión de la crisis por parte del Gobierno de Pedro Sánchez sea "cada vez más disparatada e incomprensible". "O comprensible, según se quiera ver. La presión y los chantajes tienen que tener una respuesta", ha señalado.

Además, ha afeado la supuesta directriz socialista, "incomprensible e indefendible", para que los alcaldes del PSOE no participen en las manifestaciones.

"Se trata, sobre todo, de mandar un mensaje de aliento a las personas que viven en Ceuta, que son españoles igual que nosotros (...). Estoy seguro de que agradecerán muchísimo saber que en muchos lugares de nuestro país estamos preocupados por lo que está pasando y que les mandamos ese mensaje de apoyo", ha reiterado, insistiendo en que no comparte la visión "partidista" sobre estas convocatorias.

"Creo que las críticas, por desgracia, al Gobierno central en esta ocasión, se hacen por sí solas. No hace falta asistir o no asistir a la concentración, que es más que nada un mensaje de apoyo al pueblo ceutí. Es tan nefasta la gestión del Gobierno central que no hace falta ningún posicionamiento político", ha concluido.