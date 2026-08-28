Alfonso Rueda sobre la crisis migratoria de Ceuta: "El Gobierno no tiene soluciones, los únicos culpables son ellos"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en Ribadeo - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reiterado sus críticas a la actuación del Gobierno respecto a la llegada masiva de migrantes a Ceuta. "El Gobierno no tiene soluciones. Realmente no sabe qué hacer. Ahora supongo que empezará a intentar hacer lo de siempre: derivar responsabilidades, buscar culpables. Y los únicos culpables son ellos mismos por su absoluta inacción", ha lamentado.

Así se ha expresado el líder del Ejecutivo autonómico en Ribadeo, donde ha realizado un tramo de la primera etapa del Camino del Litoral junto a la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez.

Alfonso Rueda considera que la situación en Ceuta continúa agravándose un mes después de que se iniciase la crisis, algo que ve "lógico porque, si no se hace nada, las cosas no se solucionan por sí solas".

A esto suma el "lío interno" del Ejecutivo central -en referencia a las declaraciones cruzadas de los ministros de Defensa, Margarita Robles, e Interior, Fernando Grande-Marlsaska-. "Dos ministerios con tanta potencia deberían estar coordinados (..) y todo lo contrario", afea.

"Las consecuencias las pagamos todos", asegura. Más allá de Ceuta, "que son los primeros que están viendo el impacto en sus propias carnes", Alfonso Rueda duda de los compromisos expresados por el Gobierno.

"Una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen", ha señalado en referencia a la posible devolución de los migrantes a Marruecos, propuesta expresada por varios cargos del Gobierno. La otra posibilidad, aduce, es que "empiecen a diluir responsabilidades distribuyendo a todas estas personas". "Estaremos muy atentos", advierte.

Respecto a la Conferencia Sectorial de Infancia de este jueves en la que se aprobó una asignación de 25 millones de euros a Ceuta para la atención a migrantes, el presidente de la Xunta ve la partida "insuficiente". "Hará falta muchísimo más esfuerzo económico", vaticina.

"Lo que no puede pretender el Gobierno, sin ninguna planificación, diálogo ni comunicación, es hacer lo que hizo otras veces, que es distribuir a las personas en todo el territorio como si fueran paquetes que se sacan de encima. Espero que esta vez, después de perder un mes, el Gobierno empiece a hacer las cosas bien", ha concluido.