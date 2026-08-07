Alfonso Rueda expresa su "profunda tristeza" ante la muerte de la familia de Marín en los terremotos de Venezuela

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha expresado su "profunda tristeza" este viernes después de que se hayan identificado los cuerpos de los cuatro miembros de una familia de origen venezolano y residente en el municipio pontevedrés de Marín que fallecieron en los terremotos de La Guaira el pasado mes de junio.

A través de un mensaje en su perfil de la red social 'X', el titular del Ejecutivo autonómico ha lamentado el fallecimiento de Adela Taberneiro y Yhosvany Hernández, así como el de sus dos hijos menores, Lía y Ulises.

El mandatario gallego ha querido trasladar todo su "cariño" a los seres queridos de las víctimas como a la localidad de Marín, que se ha visto "especialmente golpeada por esta terrible noticia".

La familia había viajado el 20 de junio a Venezuela y estaban visitando a familiares en La Guaira, concretamente en la zona de la playa Los Cocos, en la localidad de Carballeda.