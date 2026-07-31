Alfonso Rueda y Martínez-Almeida celebran la "gran fiesta" del Albariño en Cambados (Pontevedra) - PP GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia y presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado este viernes la fiesta del Albariño de Cambados (Pontevedra) como una de las "grandes fiestas" del verano gallego. Allí ha estado acompañado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, entre otros.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el titular del Gobierno gallego ha destacado el "buen ambiente" y la gran afluencia de público en lo que considera una de las "grandes fiestas del verano".

Rueda ha mostrado su "orgullo" al ver cómo este producto vitivinícola sigue "llevando el nombre de Galicia por todo el mundo" bajo el distintivo de #GaliciaCalidade.