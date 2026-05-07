Alfonso Rueda reivindica la "responsabilidad y conciencia" de Luckia en la inauguración de su nueva sede en A Coruña

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado del conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, asiste a la inauguración de la nueva sede de Luckia. A Coruña - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, ha asistido este jueves a la inauguración de la nueva sede de Luckia en A Coruña, donde ha reivindicado la "responsabilidad y conciencia" del grupo empresarial.

La nueva sede se ubica en el polígono de A Grela de la ciudad herculina, donde la comitiva autonómica ha sido recibida por el presidente de Luckia, José González Fuentes.

En su intervención, el presidente de la Xunta ha agradecido la "responsabilidad y conciencia" que, ha defendido, caracterizan al grupo, que "sabe bien lo que tienen entre manos".

En esta línea, ha incidido en que se trata de un sector que exige una "especial responsabilidad y conciencia", demostrada por el grupo.

"Siempre es un tema sensible, pero bien regulado, cumpliendo las normas y siendo inflexible con la exigencia y con su cumplimiento, y teniendo generosidad y amplitud de miras, todo se puede hacer. Cumpliendo la ley y pensando en las personas se puede llegar muy lejos", ha defendido el líder autonómico.

En el acto también han participado otros representantes institucionales como la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.