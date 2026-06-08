Alfonso Rueda respalda el plan estival del Sergas con un 10% de camas cerradas: previsión "prudente y flexible"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda - DAVID CABEZÓN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mostrado este lunes su respaldo al plan estival del Sergas, que contempla el cierre de alrededor de un 10% de las camas hospitalarias. Una previsión, ha comentado, que considera "prudente" pero que es "flexible".

En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consello de la Xunta, el líder del Gobierno autonómico ha señalado que los comentarios que alertan sobre la tensión que puede suponer en el sistema el cierre estival de camas son "recurrentes", pero destaca que la previsión se basa en la experiencia de gestión de otros años.

"Hay opiniones así y muchas otras que estiman que es una previsión prudente pero que, en todo caso, es flexible y adaptable según las circunstancias. Que nadie tenga duda de que todos los meses del año, también en verano, la atención sanitaria queda, con estas previsiones, pefectamente garantizada", ha asegurado, recordando además que se llevan a cabo refuerzos en puntos donde se prevé mayor afluencia de personas y en sitios turíticos, entre otros.