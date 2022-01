Alfredo García se marca como reto "coser las heridas" del PSOE de Ourense: "En mi proyecto caben todos los militantes"

Cree que el partido "no está funcionando" como le "gustaría" y aboga por "hacer mucha pedagogía" por parte de la dirección para unir

OURENSE, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de O Barco de Valdeorras, Alfredo García --1953, Oblanca (León)--, da un paso al frente para liderar el PSOE provincial de Ourense con el reto de "reparar, sellar y coser todas las heridas" que existen en las agrupaciones socialistas de la provincia y defiende que en su proyecto "caben todos los militantes".

García, que es alcalde de O Barco desde hace más de 20 años y que entre sus responsabilidades ostentó la Presidencia de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) explica en una entrevista concedida a Europa Press los motivos por los que aspira a liderar el partido en Ourense y sumergirse en la vida orgánica, un proceso en el que competirá con el actual secretario xeral provincial, Rafael Rodríguez Villarino. Todo ello, bajo el convencimiento de conseguir "un partido en el que el militante se sienta cómodo, querido por la organización" y, sobre todo, "atendido" cuando "tenga algún tipo de problema".

P: ¿Qué le ha llevado a dar este paso para presentarse a la Secretaría Xeral Provincial?

Alfredo García (AG): Fundamentalmente una cuestión, yo creo que el partido en estos momentos no está funcionando como a mí y a muchos militantes nos gustaría. Creo que estamos en un momento clave y, después de que muchos compañeros hablasen conmigo y me dijesen que era necesario que diese este paso, decidí que había que hacer este esfuerzo, algo con lo que yo no contaba en un principio.

P: ¿Qué considera que falla?

AG: Creo que tiene que haber relación entre los militantes, relación entre las agrupaciones y relación entre estas agrupaciones y la dirección. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo: llevamos 22 meses desde las elecciones municipales y los alcaldes de la provincia de Ourense aún no nos hemos reunido nunca.

Además, estoy hablando con gente de determinadas agrupaciones en las que hay problemas y, según me cuentan, la dirección no se implicó en la solución de esos problemas. Yo no quiero acaparar el poder dentro del partido, lo que quiero es dar juego, que haya gente participando en la dirección y que las comarcas vuelvan a funcionar.

P: ¿Y que objetivos se marca?

AG: Fundamentalmente ese, revivir, que el partido vuelva a estar vivo, efervescente, que haya actividad, propuestas, ganas de llamar a más gente para que el PSOE crezca. Dentro de 16 meses tenemos el reto más importante, que son las elecciones municipales, y yo, después de pasarme toda la vida en el municipalismo, quiero mejorar los resultados en las próximas elecciones y conseguir la alcaldía de Ourense, que es fundamental.

Ourense ciudad no puede seguir otra legislatura más en el lío que está actualmente, siempre está saliendo en la prensa por cuestiones que la mayoría de las veces nada tienen que ver con la mejora y la prestación de mejores servicios para la ciudadanía. Y, evidentemente, si alcanzamos unos buenos resultados en Ourense, se podría abrir el tema de la Diputación, que es el segundo objetivo que hay que conseguir.

P: En la provincia son públicas divisiones en agrupaciones como las de la propia ciudad, ¿será fácil enterrar estas diferencias?

AG: Pues no va a ser fácil porque son muchos años de problemas sin solución y sin voluntad de solución. Hay que tener en cuenta que Ourense lleva un tiempo absolutamente inasumible con una gestora. Ese es el reto, reparar, sellar y coser todas las heridas que se están produciendo en Ourense ciudad y también en otras agrupaciones, porque he hablado con otras en las que hay verdaderos problemas.

Habrá que hacer mucha pedagogía desde la dirección provincial, habrá que dedicar muchas horas para intentar llegar a acuerdos y que el partido esté unido en todas las agrupaciones. Ese es el gran objetivo y, si no lo conseguimos, será difícil tener muchos éxitos después en las elecciones.

P: Cuenta con el apoyo de personas que respaldaron en las primarias al nuevo secretario xeral del PSdeG. ¿Se considera el candidato de Formoso?

AG: Yo siempre he apoyado a todos los secretarios generales que tuvo el PSdeG desde que soy militante allá por los años 1983 o 1984 pero, en cualquier caso, quiero ser el candidato de los militantes de base.

P: ¿Cree que en los procesos provinciales se repetirán las diferencias evidenciadas en el congreso gallego del PSdeG?

AG: No lo sé... Evidentemente, salvo en las películas de magia, ninguna herida se cura de inmediato. No hay pócimas mágicas para curar las heridas y los enfrentamientos que hay en las respectivas asociaciones, en este caso en PSOE provincial de Ourense. Este es el reto, tenemos que salir de esa disputa continua, que muchas veces no es una disputa de los militantes de base, sino creadas por determinadas personas.

Por lo tanto, hablar del programa o del proyecto... al final se reduce a eso, a resolver todos los problemas de enfrentamientos que vienen sacudiéndose desde hace tiempo sin que nadie se siente a intentar resolverlos.

P: ¿Apostará por la integración si resulta vencedor?

AG: En el partido que yo tengo en la cabeza, en mi proyecto, desde luego caben todos los militantes. Todos los que vengan a trabajar, con ganas de trabajar y sin ningún otro tipo de intereses preconcebidos.