Alianza pola Vivenda se manifestará este viernes en Vigo y Ourense "por el derecho a techo"

VIGO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alianza Pola Vivenda ha convocado una manifestación para este viernes en las ciudades de Vigo y de Ourense con el objetivo de "defender el derecho a una vivienda digna".

Bajo el lema 'Por el derecho a techo', la protesta partirá a las 19.00 horas desde la farola de Urzaiz de Vigo, como antesala de la huelga general convocada el 11 de noviembre.

La asociación exige respuestas y medidas reales ante la "emergencia habitacional", con reivindicaciones dirigidas tanto a la Xunta de Galicia como al Ayuntamiento de Vigo.

"Porque la vivienda es un derecho, no un privilegio. Por el derecho a techo. Por una vivienda digna para todos", sentencian en sus redes sociales.

Además, en Ourense, la plataforma ourensana de Alianza pola Vivenda ha convocado una concentración a las 20.00 horas ante la Subdelegación del Gobierno en Ourense para "acabar con el negocio de la vivienda".