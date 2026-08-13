Fallece en Vigo un motorista tras sufrir un accidente en una rotonda de la Avenida del Aeropuerto

VIGO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista perdió la vida en la noche de este pasado miércoles en Vigo tras sufrir un accidente en una rotonda de la Avenida del Aeropuerto, a la altura de Cabral.

Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron minutos antes de las 23.00 horas y fue un particular el que avisó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, indicando que un motorista había sufrido un accidente en el punto kilométrico 0 de dicha vía.

Por ello, se dio aviso a Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Policía Local. Pese a todo, los servicios sanitarios nada pudieron hacer por salvarle la vida al conductor.