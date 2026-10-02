Alumnos de la UVigo llevan al espacio su experimento CORTIS en una plataforma creada por la empresa UARX Space de Nigrán

Momento de la separación de la plataforma OSSIE del cohete Falcon 9. - UARX SPACE/UVIGO

VIGO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de la Universidad de Vigo que forman parte de la asociación UVigo SpaceLab han logrado llevar al espacio su experimento CORTIS (Camara OBservation & Radiation Test in Space), integrado en la plataforma orbital OSSIE, que fue diseñada y fabricada por la empresa de Nigrán UARX Space.

El experimento, que fue desarrollado durante un año por los estudiantes, estaba en el interior del vehículo de lanzamiento Falcon9 de SpaceX, que despegó este jueves de la base de la Fuerza Espacial de Vanderberg, en California (EE.UU.), integrado en la plataforma OSSIE, que se separó del lanzador, y quedó liberado en órbita a las 21.41 horas.

CORTIS permitirá testar y comparar los resultados de cámaras y sensores de radiación implementados en el nanosatélite (cubesat) BIXO y así poder comprobar el funcionamiento del sistema.

Este nuevo hito de los alumnos de la UVigo se produce casi 8 años después del lanzamiento del cubesat Lume-1 a cargo de la Agrupación Aeroespacial. "Ya no somos solo un grupo de estudiantes que tiene ideas, sino un grupo de estudiantes que consigue desarrollarlas y llevarlas del papel a la órbita", ha destacado uno de los estudiantes implicado en el experimento, Daniel Collarte.

Completada la separación a través de SAU&RON24 (un sistema diseñado también UARX Space), se inició la fase de operaciones iniciales en órbita, durante la que se establecerán y verificarán las comunicaciones con OSSIE-D, se evaluará el estado del vehículo y se analizará su telemetría, antes de proceder a activar progresivamente los sistemas necesarios para las siguientes fases de la misión.

El proyecto CORTIS comenzó en julio de 2024 y acabó en junio de 2025, con la integración en la plataforma orbital, fruto de "una maravillosa oportunidad" en el marco de la colaboración con UARX Space. El experimento recogerá de modo regular datos sobre radiación en órbita para evaluar y comparar el rendimiento de sensores de radiación y validar una cámara con 'Flight heritage' (herencia de vuelo, es decir, que ya ha volado y demostrado su funcionamiento exitoso en el espacio).

El tratamiento de los datos es realizado por UARX Space y la UVigo los recibirá en paquetes como usuarios. En casos puntuales, los alumnos podrán descargar fotografías sacadas por CORTIS mientras dure la misión.

Los datos obtenidos por UVigo SpaceLab serán "de vital importancia" para la misión biológica del cubesat BIXO, que pondrá en órbita un cultivo bacteriano para estudiar como le afectan las exposiciones prolongadas al ambiente espacial.

Además, la cámara 'Flight heritage', con la que se obtendrán imágenes del exterior de la plataforma OSSIE y de la Tierra, será una de las cargas secundarias de BIXO, que está en fase de integración y validación de subsistemas.

Los alumnos han explicado que, actualmente, ya han recibido todas las piezas de este cubesat para el montaje de los modelos de calificación y vuelo y, en cuanto esté terminado comenzarán los ensayos.