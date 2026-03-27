El Alvia Galicia-Cataluña empezará y acabará en Vigo a diario desde el 7 de abril y suma nuevas paradas

Archivo - Andén vacío durante el segundo día consecutivo sin operativa en la Estación de Tren de Vigo de Vialia, a 6 de febrero de 2026, en Vigo, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado la reorganización de la línea del Miño desde el 7 de abril con el fin de "optimizar" las conexiones. A partir de ese día, el Alvia Galicia-Cataluña pasará a circular a diario con origen y destino Vigo Urzaiz y entrará en servicio una segunda frecuencia regional entre Vigo y Ponferrada, cuyos billetes ya están disponibles.

En relación al Alvia Transversal, circulará por Santiago de Compostela y tendrá nuevas paradas en Vilagarcía de Arousa y Pontevedra, según informa la operadora. Esto permitirá a los viajeros de estas estaciones conexiones directas con diferentes puntos de Galicia, Castilla y León, Aragón y Cataluña. Los pasajeros de esta conexión aún tendrán que esperar para comprar los tiques.

Los viajeros de A Coruña mantendrán a partir de esa fecha la conexión con Cataluña mediante un enlace en la estación de Santiago de Compostela. Hasta ahora, el tren Galicia-Cataluña circulaba en días alternos desde Vigo o A Coruña en su recorrido gallego.

Estas modificaciones --según explica Renfe-- coinciden con los trabajos de mejora que se están realizando para la futura nueva estación de A Coruña, así como las que se están llevando a cabo también entre Redondela y Guillarei. Por este motivo, la operadora ha adaptado la operativa ferroviaria diaria a la situación actual.

Además, la reorganización del servicio implica pequeños ajustes en los actuales trenes de enlace. El Avant nocturno Ourense-A Coruña continuará prestando servicio los domingos; y el servicio Avant matinal ampliará su circulación de lunes a viernes y adelantará su salida a las 07.45 horas. Esto facilitará el enlace con el Alvia de Barcelona y los desplazamientos recurrentes de trabajadores y estudiantes.

SEGUNDA FRECUENCIA VIGO GUIXAR-PONFERRADA

Por otra parte, la reorganización se completa con la circulación de una segunda frecuencia diaria entre Vigo Guixar y Ponferrada en cada sentido, lo que refuerza la conectividad entre ambas ciudades y amplia las opciones de movilidad para los viajeros.

Este servicio garantiza las paradas en O Porriño, Guillarei y Redondela, donde el Alvia Transversal dejará de parar desde el 7 de abril, y por obras que afectan de forma temporal al 'Tren Celta'.

La puesta en marcha del tren Regional entre Vigo Guixar y Ponferrada coincide con el inicio del plan alternativo de transporte programado por Renfe, con motivo de los trabajos de mejora de Adif entre Redondela y Guillarei. Por el momento, el trayecto entre Guillarei y Vigo Guixar se realizará por carretera.