(AM) El PSdeG denuncia que la Xunta dejó sin ejecutar casi la mitad de los fondos de acceso a vivienda para 2025

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSdeG, Aitor Bouza, ha denunciado que el Gobierno gallego dejó sin ejecutar casi la mitad de los fondos de la partida de los presupuestos autonómicos destinada al acceso a la vivienda para el año 2025.

En declaraciones a los medios en el Parlamento de Galicia, Bouza ha explicado que, tras tener acceso a los datos de ejecución presupuestaria de la Xunta, se observa que del crédito de unos 60 millones en materia de vivienda para ese ejercicio, solo se ejecutó el 53%.

Más al detalle, ha precisado que el crédito inicial de esta partida se situaba en unos 60 millones de euros, pero que a lo largo del ejercicio, la Xunta hizo modificaciones presupuestarias llegando el programa 451B --de acceso a la vivienda-- a los 103 millones en el tercer trimestre. Una partida que, conforme ha señalado, se volvió a reducir a 61 millones para finalizar el año.

Así las cosas, Bouza se ha preguntado a dónde fueron todos esos millones que en el tercer trimestre estaban en las cuentas públicas y en el cuarto dejaron de figurar para hacer frente al "primer problema que tiene todos los gallegos y gallegas".

Además, ha criticado que, después de retirar esa cantidad, la Xunta solo ejecuta el 53% y "dejó casi la mitad de los fondos" sin gastar pese a las "soflamas y anuncios a bombo y platillo" de que este asunto "es la primera prioridad para la Xunta".

"Estos datos demuestran que no solo es un problema social, sino que la Xunta desatiende claramente la vivienda", ha manifestado para asegurar que "no solo llevan 17 años sin hacer absolutamente nada" en vivienda sino que esto demuestra que sus anuncios son "absolutamente falsos".

Por todo ello, Bouza ha iniciado que el PSdeG registrará una batería de iniciativas parlamentarias para que tanto la conselleira del ramo, María Martínez Allegue, como el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, den explicaciones sobre este asunto y se comprometan con todos los gallegos que necesitan una vivienda para poder desarrollar su vida y emanciparse en el caso de los jóvenes.

Bouza ha instado al Gobierno gallego a dar "un cambio de rumbo" en este asunto. "El 53% de ejecución es un dato irrisorio, se ríen de los gallegos con tanto anuncio de pandereta pero después, cuando tienen que ejecutar, no lo hacen", ha censurado.

LA XUNTA RESPONDE AL PSDEG

Tras las declaraciones del PSdeG, fuentes de la Xunta han desmentido los datos ofrecidos por los socialistas al asegurar que la ejecución asciende al 88,51%.

Fuentes del Gobierno gallego han censurado que "de forma habitual" el PSOE acuse al Instituto Galego de Vivienda e Solo de baja ejecución presupuestaria sin tener en cuenta las características de la mayor parte de las ayudas que concede que "son de carácter plurianual" por lo que "no se pagan íntegramente en el año en el que se conceden, y que otras muchas dependen de actuaciones de terceros para la ejecución de las ayudas concedidas".

Estas fuentes han destacado que en 2021 la ejecución fue del 83,9%, en el 2022 del 79,83%, en el 2023 del 94%, en el 2024 del 88,4% y en el 2025 del 88,51%, unas cifras que sostienen que muestran "un porcentaje de ejecución muy elevado a lo largo del tiempo, incluso en pandemia"; mientras que cifran la ejecución en el bipartito en un 78,69%, "a todas luces inferior a las cifras de la Xunta actual".

Además, preguntado al respecto en rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha considerado que o los socialistas "desconocen el grado de ejecución" de los fondos o "simplemente los manipulan".

Pazos ha insistido en que el PSOE hace una "interpretación sesgada de los datos" y ha puesto en valor el compromiso de la Xunta con la vivienda frente a "polémica absolutamente artificial" que, en su opinión, buscan los socialistas.