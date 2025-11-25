Reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia - XUNTA

Las políticas de vivienda pública puestas en marcha por la Xunta de Galicia y la gestión de los "pilares del Estado del Bienestar", los servicios públicos, centrarán las preguntas que los líderes del BNG, Ana Pontón, y del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, harán al presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, en el próximo pleno.

La cita política, que tendrá lugar los días 2 y 3 de diciembre, acogerá también la comparecencia de la conselleira de Vivienda e Planificación das Infraestruturas, María Martínez Allegue, que también abordará las políticas de la Xunta en materia de vivienda.

En la sesión, que arrancará con el debate del último informe de la Valedora do Pobo, incluirá el debate definitivo para su aprobación de la modificación de la Ley del Deporte de Galicia para que la Xunta ejerza la acción popular en casos de violencia en el deporte.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Xunta de Portavoces, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Elena Espinosa, ha explicado que la pregunta al presidente por parte del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, abordará las "profundas carencias en la gestión de los pilares del Estado del Bienestar por parte del Gobierno gallego, que provocan una movilización constante de la ciudadanía".

La viceportavoz de los socialistas en la Cámara gallega ha recordado que el PSdeG lleva toda la legislatura trasladando al Parlamento de Galicia los problemas que más preocupan a la sociedad: "vivienda, sanidad, educación, políticas sociales y dependencia". "A quien no parece preocuparle es al presidente de la Xunta, que semana tras semana ignora las peticiones que le hacemos desde el Parlamento y que la ciudadanía reclama en las calles", ha dicho para garantizar que "el PSdeG seguirá insistiendo hasta que sea necesario".

Así, el PSdeG defenderá una moción centrada en el refuerzo de la Atención Primaria y en la reducción de las listas de espera, que Espinosa ha definido como "las más graves de la historia de Galicia y absolutamente inasumibles para la ciudadanía".

También presentarán una proposición no de ley para asegurar la continuidad y calidad asistencial en los servicios de pediatría, obstetricia y urgencias en el Hospital de Valdeorras, tras la movilización registrada este fin de semana. Además, formularán otra dirigida a garantizar en los centros públicos la dotación necesaria de profesorado de apoyo, especialmente en las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

Los socialistas, asimismo, interpelarán a la Xunta sobre lo que califican de "deficiencias" en la evaluación del impacto ambiental y socioeconómico de los planes industriales estratégicos. Por último, llevarán una pregunta urgente sobre la "constante delegación de competencias a los ayuntamientos sin la correspondiente dotación presupuestaria" y otras dos preguntas sobre las plazas de autobús entre Carballo y Santiago y la necesidad de que la Xunta "impulse un convenio con el Ayuntamiento de Foz para construir vivienda social".

INICIATIVAS DEL BNG

Por su parte, tal y como ha avanzado la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, la portavoz nacional de su formación, Ana Pontón, le preguntará al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre el mercado residencial público y las políticas en este ámbito del PP, al considerar que "durante 17 años paralizó la construcción de pisos protegidos en el país".

Rodil ha asegurado que Pontón "reclamará hechos y no propaganda" y ha puesto encima de la mesa lo que ha calificado de "dato demoledor" al asegurar que el año pasado, "ya en plena crisis habitacional", se terminaron tan solo cinco viviendas protegidas en toda Galicia".

La dirigente nacionalista ha informado de que su formación solicitó para este pleno la comparecencia del conselleiro de Sandiade, Antonio Rodríguez Caamaño, para dar cuenta de la situación que atraviesa la sanidad pública, concretamente la Atención Primaria, y de las propuestas del Gobierno gallego para remediar la situación. Una comparecencia que, según ha denunciado, "vetó" el PP.

"Lo único que le preocupa al PP es frenar la contestación social, no garantizar el derecho a la salud de las personas", ha sostenido Rodil, que ha explicado que el BNG defenderá una moción con sus propuestas en este ámbito, entre las que están retirar de forma inmediata --no dentro d cuatro años-- la categoría de facultativo especialista en AP, o convocar las plazas vacantes existentes a día de hoy.

En cuanto a las residencias de mayores, el Bloque volverá a exigir "transparencia" al Gobierno del Rueda y ha denunciado que "lleva dos meses impidiendo que el Parlamento y los gallegos conozcan los informes y actas de inspección de las residencias cerradas por Política Social en Amoeiro y Xinzo".

INICIATIVAS DE LOS POPULARES

En la sesión que tendrá lugar la próxima semana, el Grupo Popular presentará una proposición no de ley para reclamar que la Xunta "frene cualquier intento de adoctrinamiento político de los niños y niñas en edad escolar" al tiempo que se siga avanzado en herramientas que garanticen la neutralidad ideológica en las actividades escolares y complementarias que se desarrollen en los centros educativos.

Además, defenderán otra proposición no de ley para pedir un estudio sobre la atención sanitaria continuada y urgente que se presta en la comarca del Morrazo, con el fin de mejorar el aprovechamiento de los recursos públicos y la calidad de atención sanitaria prestada a los ciudadanos.

Por último, en el apartado de preguntas al Gobierno gallego, el Grupo Popular se interesará por las medidas previstas para implantar en el marco del Plan de fomento de relevo generacional en el sector agroganadero gallego; por su valoración respecto del posible recorte de fondos europeos pesqueros previsto en la propuesta del Marco Financero Plurianual 2028-2034; y por la información trasladada al Gobierno central respecto de las mujeres que se vieron afectadas por los fallos en las pulseras antimaltrato de protección de las víctimas de violencia de género.