Ampliada la alerta naranja por lluvia en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense

Publicado 18/12/2019 15:23:18 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Xeral de Emerxencias ha ampliado la alerta naranja por lluvias en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense, que se suma a las ya vigentes por viento en toda la comunidad y por temporal costero en el litoral de A Coruña y Pontevedra.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), pueden superarse precipitaciones acumuladas de 80 mm en 12 horas e incluso alcanzar los 100 mm en el suroeste, el oeste y el interior de A Coruña, así como en el oeste de Ourense y en la zona de Miño y en el interior de Pontevedra.

Además, en el noroeste de A Coruña, en el sur y en las áreas de montaña de Ourense y en las Rías Baixas se mantendrá la alerta amarilla, pudiendo alcanzarse los 60 mm en 12 horas.

Ante las fuertes lluvias, se aconseja circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, evitar pasar cerca de árboles, paneles publicitarios, andamios u objetos que puedan desprenderse, no atravesar zonas inundadas, no aparcar en las proximidades de ríos y no utilizar vehículos ligeros o de poca estabilidad, como bicicletas o ciclomotores.

La Xunta mantiene también activada la alerta naranja por viento en la provincia de A Coruña, la Mariña lucense, el noroeste de Ourense y las Rías Baixas, por rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Del mismo modo, en el mar continúa activada la alerta naranja por temporal costero en el litoral de A Coruña y Pontevedra, con olas de hasta seis metros.