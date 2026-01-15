Ampliada la alerta naranja por temporal costero a todo el litoral de Pontevedra

Archivo - Olas de gran altitud en la comarca de Salnés (Pontevedra) - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha ampliado la alerta naranja por temporal costero, que ya estaba activada para este jueves para el litoral de A Coruña y Rías Baixas, a todo el litoral de la provincia de Pontevedra, incluida la zona del Miño.

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha informado de la situación, a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, a los ayuntamientos de las provincias afectadas, diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, clubes náuticos, etc.

Igualmente, la Secretaría Xeral para o Deporte ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade, en los municipios afectados.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este fenómeno meteorológico adverso, que afecta al litoral oeste y noroeste de A Coruña, se extenderá a primeras horas de la tarde al suroeste de la costa coruñesa y a toda la costa de la provincia de Pontevedra, y se espera mar combinada del noroeste con olas de hasta 6 metros.

Como es habitual en este tipo de situaciones, la Xunta ha reiterado sus recomendaciones de mantenerse apartados de diques, rompientes y paseos marítimos, extremar las medidas de seguridad al realizar actividades en el mar, o revisar cabos y amarres de embarcaciones.