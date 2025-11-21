Ampliado en un mes el plazo de alegaciones de la planta de biometano y fertilizantes de Ence en Xunqueira de Ambía

Archivo - Planta en el municipio de La Galera (Tarragona) - ENCE - Archivo

OURENSE, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha ampliado en un mes el plazo de información pública de la documentación ambiental del proyecto de Ence --de la mano de su socio local Sertogal-- en Xunqueira de Ambía (Ourense) para la implantación de una planta para la producción de biometano, compost y fertilizantes.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) informa este viernes que se ha republicado la documentación relativa a la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental de la planta al existir "errores" en la publicada el 3 de octubre, trasladados por el propio titular del proyecto.

De este forma, el nuevo plazo de información pública se extenderá en un espacio de 30 días hábiles. Con todo, fuentes de Ence trasladan que estas modificaciones únicamente afectan a la redacción y no tienen "impacto alguno" en el grueso del proyecto. Además, las alegaciones ya recibidas se tendrán igualmente en cuenta.

En la descripción del proceso, el DOG apunta a la utilización de residuos no peligrosos y 'sancach', que se someterán a un proceso controlado de digestión anaerobia para obtener biogás. "Este biogás, a través de un sistema de purificación o 'upgrading', alcanzará la calidad de biometano que permitirá su inyección en la actual red de gas", explica.

Asimismo, lo digerido se someterá a una separación mecánica sólido/líquido, de forma que la fracción sólida se conducirá a una línea de fabricación de compost y la líquida, a una de depuración.

Por otra parte, tal y como trasladó cuando se dio a conocer el proyecto, Ence defiende que el modelo de instalación se ha diseñado para operar "sin emitir olores".

"Las materias primas se acopian en naves cerradas; los sustratos líquidos se almacenan en depósitos cerrados, y las naves cuentan con la última tecnología en sistemas de filtración del aire. A todo ello se suma que se evitará el tránsito de camiones por núcleos urbanos", defiende la empresa impulsora del proyecto, que ha recibido críticas de colectivos ecologistas y vecinales.