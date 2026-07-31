La AN da a la armadora del Pitanxo plazo hasta el 15 de septiembre para depositar la fianza de 44 millones

Archivo - El responsable de flota de Pesquerías Nores Marín, la dueña del 'Villa de Pitanxo', José Antonio Nores Ortega (i) y el director de la compañía, José Antonio Nores Rodríguez (d). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

VIGO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha ampliado el plazo para que la armadora del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', naufragado en aguas de Terranova (Canadá) en febrero de 2022, deposite la fianza de 44 millones de euros con la que se afrontarían posibles responsabilidades que pudiese tener la empresa tras la celebración del juicio.

De esta manera, el magistrado del caso, Ismael Moreno, ha atendido la petición de la empresa, que en los últimos días solicitó dos meses más de margen para consignar dicha fianza.

Según ha informado la portavoz de los familiares de las 21 víctimas mortales del hundimiento, María José de Pazo, el juzgado ha notificado a las familias que le concede a la compañía hasta el 15 de septiembre para entregar el dinero.

Todo ello después de que la AN acordase la semana pasada enviar a juicio a dos directivos de la empresa armadora del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' y al capitán de la embarcación por la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio.

En su auto, recogido por Europa Press, el juez del caso, Ismael Moreno, abrió juicio a los dos máximos responsables de la armadora del barco Grupo Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez y José Antonio Nores Ortega, padre e hijo, y al capitán del barco, Juan Enrique Padín, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y de lesiones imprudentes en concurso ideal con otro contra los derechos de los trabajadores.

Y señaló como responsable civil subsidiario a la mercantil Pesquerías Nores Marín y a la entidad aseguradora British Marine Luxembourg como responsable civil directo.

El juez requirió a los tres acusados para que depositen 44 millones de euros como fianza para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer, así como reclama a la responsable civil subsidiaria, Pesquerías Nores, que preste la misma cantidad de forma solidaria con los tres acusados, así como a la responsable civil, la aseguradora British Marine Luxembourg.

El pasado martes, ninguno de los tres acusados acudió a recoger el auto de apertura de juicio ante el juez, por lo que fueron citados de nuevo para el 5 de agosto a las 10.30 horas.