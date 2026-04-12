Ana Miranda (BNG) exige a la Unión Europea protección para las flotillas humanitarias que parten a Gaza

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha exigido a la Unión Europea protección para las flotillas humanitarias que zarpan este domingo desde distintos puertos europeos.

En concreto, desde España, saldrá una flotilla del puerto de Barcelona en la que navegarán diez gallegos, de los que se desconoce su identidad, por protección, hasta que estén embarcados.

En un vídeo publicado en su perfil de Instagram y desde el puerto de Vigo, Ana Miranda ha mostrado todo su apoyo a la Global Sumud Flotilla, que sale este domingo de Barcelona y denuncia el "bloqueo y ocupación" de Palestina.

Asimismo, como eurodiputada ha exigido a la Unión Europea protección diplomática para las flotillas que parten hacia Gaza y la condena a la agresión por parte de Israel al pueblo palestino, libanés e iraní.

Además, Miranda ha participado este domingo en la concentración convocada por Global Sumud Galicia en solidaridad con la flotilla humanitaria.