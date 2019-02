Ana Pastor niega que desde Fomento obstruyera la investigación del accidente de Angrois

Actualizado 11/02/2019 21:43:35 CET

Señala que las decisiones técnicas, como la de desembarcar el sistema ERTMS, el más seguro, no dependían de ella

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Congreso de los Diputados y ministra de Fomento cuando se produjo el accidente del Alvia en julio de 2013, Ana Pastor, ha señalado este lunes en el Congreso que "jamás dio una instrucción para que no se facilitara toda la información" que demandara el juez encargado del caso y ha añadido que, al contrario, se puso en conocimiento de la autoridad judicial y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) todo cuanto se recabó.

Durante su comparecencia en la comisión que investiga ese accidente ferroviario que dejó 80 muertos y 144 heridos, Pastor ha indicado además que "nunca, ni en comparecencia pública o privada", ha atribuido la causa del accidente "a nada ni a nadie", por lo que ha negado que desde su Ministerio se intentara lanzar una "verdad oficial" que dejara toda la responsabilidad del accidente al maquinista.

En este sentido, ha recalcado que desde el primer momento, tras llegar a Santiago de Compostela para estar en el punto del accidente, la curva de A Grandeira, dio la orden de que desde el Ministerio se actuara con la máxima diligencia para atender a lo que se demandara tanto desde la investigación judicial como desde la técnica (CIAF). Así, tras ser preguntada repetidas veces sobre la posibilidad de que no se hubiera colaborado con la Justicia, Pastor ha reseñado que "todo ciudadano está obligado" a dar lo que le piden desde un juzgado, y ella "nunca" recibió un oficio sobre su mesa de ningún juez.

INDEPENDENCIA DE LA CIAF

Los comisionados le han preguntado entonces sobre la independencia de la CIAF en la redacción del informe que estudiaba las causas del accidente, y a esto, la presidenta del Congreso ha respondido que ese órgano es completamente independiente, y ha reforzado su argumento señalando que se creo en 2007 y los miembros de la misma fueron nombrados por gobiernos anteriores al suyo. Además, ha incidido en que no conocía a ninguno de sus miembros, no dio una sola indicación, comentario o instrucción y no interfirió en sus investigaciones.

En este punto, y después de que le recordaran que el presidente de la CIAF, Vicente Rallo, en su comparecencia la culpó de interferir para que no se reabriera la investigación (acusación de la que después Rallo se retractó), Pastor ha querido dejar claro que jamás habló con el presidente sobre la investigación y ha señalado que el responsable, horas después, dejó claro que "nunca recibió instrucciones de ningún Gobierno".

De hecho, ha recordado que Vicente Rallo señaló que "no hubo injerencia de políticos", y ha asegurado que ha coincidido tres veces con él en su vida. Así, ha indicado que Rallo sufrió "un lapsus" y que, tras escuchar lo que dijo, "por poco" le dio a ella un ataque. "La perjudicada soy yo, tanto que aun hoy he leído en un teletipo que dice que Pastor interfirió", ha lamentado.

ERTMS EMBARCADO

Sobre uno de los asuntos que ha llenado gran parte de las comparecencias de esta comisión de investigación, el sistema ERTMS de seguridad que fue desconectado en ese tramo alegando fallos continuos, Pastor ha evitado pronunciarse al respecto debido a que "fue una decisión técnica". "Vieron que el sistema no era fiable, que había riesgo, pero es solo lo que he escuchado, yo no puedo hacer valoración", ha recalcado.

Asimismo, ha recordado que el de Fomento es uno de los ministerios más complejos, por las áreas que toca, y a ella como titular no le correspondía tomar decisiones técnicas como la de elegir entre un sistema ERTMS o Asfa. El Asfa es un sistema de respaldo que en caso de velocidad excesiva no frena el tren como sí lo hace el primero.

"He oído tantas opiniones, tan distintas, de expertos, que si yo hoy vengo y enmiendo la plana, qué credibilidad puedo tener yo", se ha preguntado, para luego asegurar que a ella como ministra nunca se le comentan este tipo de decisiones, y para añadir que ella sólo puede hablar como ministra y no es quien para juzgar ni para señalar con el dedo a responsables.

Tras reiteradas preguntas por parte de la portavoz de En Marea en la comisión, Alexandra Fernández, sobre el sistema de seguridad o la causa que derivó en el accidente, la exministra ha reiterado que ella "nunca" ha realizado ningún comentario sobre las causas y se ha sorprendido de que "hay gente que tiene respuesta para todo".

AUDIO DEL MAQUINISTA

Además, sobre la acusación de que desde el ministerio el mismo día del accidente le hicieran llegar al juez la grabación de audio de la conversación telefónica del maquinista tras el accidente, en la que reconocía que se distrajo con una llamada y no pudo frenar a tiempo, Pastor ha negado que entregara nada parecido al juez ese 23 de julio de 2013.

"En mi vida le entregué al juez tal tema, nunca tuve ni cinta, ni vídeo, ni nada", ha apostillado, para luego aclarar que escuchó que creían que había una grabación del maquinista, a lo que ella respondió que, de existir, se debía poner en conocimiento del juez. No obstante, ha reiterado que durante esa noche, estaban todos los esfuerzos destinados a atender a las víctimas y a los familiares desde el comité de crisis en el que participó.

Además, Pastor ha señalado que desde Fomento actuaron con la máxima transparencia en lo concerniente al accidente, y ha puesto como ejemplo de ello que pidió comparecer ante el Congreso para dar cuenta de su actuación al frente de la crisis, y que han facilitado toda la documentación que se les requirió.

Por último, Pastor ha querido mostrar "apoyo y reconocimiento a las víctimas" y ha pedido que en memoria de todos ellos se trabaje en ele seno de la comisión con rectitud, "que se vaya hasta el fondo" y que "se sepa toda la verdad de lo que ocurrió".

Tras la comparecencia de la exministra Ana Pastor se acaba la ronda de comparecencias en esta comisión de investigación, que entra ya en su recta final en la que los diferentes grupos deberán redactar unas conclusiones. Los afectados pidieron la última palabra, pero les fue denegada a cambio de una intervención a puerta cerrada.