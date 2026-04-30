Ana Pontón acusa al PP y al PSOE de "discriminar" a Ferrol y exige un tren del siglo XXI y la regeneración de su ría

FERROL, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha denunciado en la mañana de este jueves en Ferrol la "discriminación histórica" que, a su juicio, soporta esta ciudad y su comarca por parte de los sucesivos gobiernos estatales del Partido Popular y del Partido Socialista.

Durante su intervención en el foro 'Conversas no Parador', organizado por el Club de Prensa de Ferrol, la líder nacionalista desplegó una ambiciosa batería de propuestas y críticas centradas en la necesidad de dotar a la zona de infraestructuras ferroviarias modernas, una política industrial que diversifique su economía y la urgencia de regenerar la ría y el casco histórico.

Pontón comenzó su discurso reivindicando el potencial de la ciudad. "Ferrol tiene mucho que enseñar a Galicia y al mundo. Tiene potencia industrial, experiencia energética y mano de obra cualificada, además de una arquitectura singular y un espacio natural maravilloso con una ría que debería ser un motor económico, pero que está abandonada", afirmó.

Sin embargo, cargó duramente contra la falta de "compromiso político y ambición" de las administraciones, a las que acusó de haber sustituido la confianza en la ciudad por la "discriminación".

En materia de infraestructuras, la portavoz nacionalista fue contundente respecto al ferrocarril. Criticó que Ferrol vive con un tren "casi del siglo XIX" y que la declaración institucional aprobada por el Foro Ciudadano del Ferrocarril, con respaldo unánime en Galicia, sea "descafeinada" por el PSOE cuando llega a Madrid.

"Las ciudades que queden desconectadas del ferrocarril quedarán desconectadas de las principales vías de movilidad europeas", advirtió Pontón, quien exigió un tren de proximidad que conecte el área Ferrol-A Coruña y el fin del abandono de la línea de la antigua Feve. "Mientras en Asturias Feve articula la movilidad, aquí la están dejando morir. Los incidentes no son casualidad, son fruto de décadas sin inversión", subrayó, exigiendo al Estado que actúe y a la Xunta que reclame las competencias.

La líder del Bloque también puso el foco en la política industrial, donde defendió que el sector naval debe ampliar su carga de trabajo recuperando la construcción civil. "Aunque formalmente se levantara el veto, en la práctica el tándem PP-PSOE actúa para que nada se mueva", lamentó, al tiempo que reclamó un dique cubierto y un complejo integral de construcción para Navantia.

En el plano energético, propuso que As Pontes acoja un centro de I+D+i para almacenamiento y gestión de energía, lamentando que la Xunta esté "de perfil" mientras otras comunidades aprovechan la oportunidad.

SITUACIÓN DE LA RÍA

La degradación ambiental ocupó otro de los ejes centrales de su intervención. Pontón calificó de "absoluto colapso" la situación de la ría de Ferrol, con una producción marisquera en caída libre, y urgió a que las depuradoras funcionen correctamente como paso previo a una "regeneración integral".

Enlazó esta defensa del medio ambiente con la calidad de vida, exigiendo una sanidad pública digna. Denunció que el PP recortó 1.600 millones en atención primaria y calificó de "demoledor" el último informe del Consello de Contas. Ante las carencias del actual hospital, apostó por "un nuevo hospital para Ferrol" que evite las soluciones temporales.

En el ámbito urbanístico y social, la portavoz nacionalista denunció la especulación inmobiliaria y el "mínimo histórico de construcción de vivienda pública" en Galicia.

Criticó que la Xunta mantenga "decenas de viviendas vacías y abandonadas" en Caranza y exigió que ejerza el derecho de compra preferente para evitar que miles de viviendas de protección oficial (VPO) pasen al mercado libre. Asimismo, reclamó un plan de choque para el barrio de Recimil, "una joya arquitectónica abandonada", y reprobó la gestión del PEPRI (Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral) de Ferrol Vello, que "se está cayendo a cachos".

CANDIDATURA

Preguntada por el futuro electoral y si Iván Rivas repetirá como candidato a la Alcaldía de Ferrol, Pontón eludió confirmar nombres y aseguró que la decisión la tomará la militancia antes del 25 de julio. "Somos una organización democrática donde no se aplica el dedazo", afirmó, si bien garantizó que el BNG se presentará "a por todas" con el objetivo de recuperar la alcaldía, siguiendo el ejemplo de lo ocurrido en Santiago de Compostela.

Finalmente, en relación con la financiación autonómica, denunció que Galicia pierde más de 4.000 millones de euros anuales por el actual sistema y defendió un concierto económico similar al vasco. "¿Por qué para Euskadi sí y para Galicia no? Eso nos lo tendría que responder el señor Rueda", concluyó.