Ana Pontón despide a Beiras, "un político irrepetible", con "una gran humanidad" y que marcó "a muchas generaciones"

Llegada de familiares, amigos y admiradores al velatorio por Xosé Manuel Beiras, en el Museo do Pobo Galego, a 9 de octubre de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia. - César Arxina - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha despedido este viernes a Xosé Manuel Beiras, de quien ha dicho que fue "más que un político que marcó la historia del nacionalismo gallego, la historia de Galicia y a muchas generaciones", entre las que, ha subrayado, se incluye.

La líder nacionalista ha acudido al Museo do Pobo Galego, que acoge el último adiós al político, intelectual y economista, donde, "con el corazón encogido", ha vuelto a señalar la "gran capacidad" de Beiras para "conectar con estados emocionales", además de destacar "como profesor e intelectual".

Ha querido poner en valor su "gran corazón y humanidad", valores que, ha apuntado, en momentos de "tanta polarización" pueden ayudar "a encontrar un camino por el que transitar".

Junto a Pontón ha estado la eurodiputada del Bloque, Ana Miranda, amiga también del histórico líder nacionalista y que ha reconocido que son "días muy duros" para toda la gente que lo quería.

"Es una figura del pueblo gallego, de ahí que se acerque gente que nunca trató con él o como se está compartiendo en redes sociales, como si fuera un padre, un abuelo...", ha ensalzado.

"DIMENSIÓN INTERNACIONAL"

Además, Miranda ha ensalzado los mensajes que llegan desde fuera de Galicia, ya que, tal y como ha señalado, Beiras participó en muchos actos internacionales, apostando, entre otras cosas, "por entrar en el Parlamento Europeo".

Por eso, a raíz de su fallecimiento, la nacionalista ha expuesto que han llegado mensajes de apoyo "desde Brasil, Argentina, el Frente Polisario, Palestina..." por "su dimensión internacional" y porque, ha añadido, Beiras "se metía en la cultura de otros pueblos y estaba siempre con la solidaridad internacionalista".

Así, ha aprovechado para contar una anécdota con el que fuera líder del BNG cuando acudió junto a él al Foro Social Mundial en la India y "comenzó a llorar al ver a gente comiendo en las cloacas" y subrayó: "Todo lo que yo teorizo en la asignatura sobre el capitalismo, qué efectos tan devastadores tiene aquí". "Empezó a llorar y no paraba. Ese era Beiras", ha relatado Miranda.