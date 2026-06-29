Ana Pontón destaca a Seara como un candidato "con seriedad y rigor": "Representa la alternativa que Ourense necesita"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, presenta a Luís Seara como candidato a la Alcaldía en Ourense
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, presenta a Luís Seara como candidato a la Alcaldía en Ourense - EUROPA PRESS
Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 29 junio 2026 13:16
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OURENSE 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha destacado a Luís Seara como un candidato a la Alcaldía de Ourense "con seriedad y rigor", que "conoce y ama la ciudad". "Luís Seara representa la alternativa que Ourense necesita", ha señalado.

Así lo ha trasladado este lunes en declaraciones a medios de comunicación en Ourense, en donde ha ensalzado a Seara como un candidato "sólido" y "con ganas de que la ciudad avance". "La alternativa es el BNG. Tenemos la convicción de que podemos transformar Ourense en la ciudad que puede ser. Sobra crispación, desgobierno y escándalo", ha añadido.

"Desde el BNG nos presentamos a por todas de cara a las próximas elecciones municipales con el objetivo de que en esta ciudad se produzca un cambio político que deje atrás el lío permanente, el caos y los conflictos y que abra una nueva etapa que sea de seriedad, rigor, de proyecto de ciudad, de tender la mano, de escuchar y de construir Ourense entre todos y todas", ha recalcado Pontón.

Algo que también ha destacado el portavoz local nacionalista y candidato a las elecciones municipales de 2027, Luís Seara, quien ha celebrado una organización de partido que "no solo escogió un candidato, sino un equipo de 13 personas solventes, comprometidas y con experiencia en gestión" que --según ha avanzado-- se anunciarán en las próximas semanas.

"Me siento orgulloso y feliz. Se puede gobernar desde la decendia el rigo y la seriedad. Yo no quiero ser alcalde para ocupar una silla, yo quiero ser alcalde de todos y todas los vecinos y vecinas de Ourense para recuperar la ciudad, que avance y funcione, para que la vecinanza recupere el orgullo y autoestima de pertenecer a la tercera ciudad de Galicia", ha subrayado.

CIUDAD "PARALIZADA"

En esta línea, ha aprovechado para lamentar una ciudad que "lleva paralizada desde hace demasiado tiempo", tras "años de ruido, bronca y un bochornoso espectáculo", apuntando a un gobierno local que "confundió el ego con Ayunamiento y el personaje con la persona". "Vemos con preocupación como perdemos el tren del futuro y como, mientras nosotros quedamos atrás, otras ciudades avanzan", ha lamentado.

"Yo no me presento a la alcaldía para hacer bufonadas, eso se lo dejo a otros. La gente está cansada y es perfectamente entendible, pero la opción no puede ser la resignación. Cada vecino o vecina que baje los brazos le está dando aliento a Jácome. Ourense no puede seguir secuestrado en las manos de cuatro amigos", ha criticado Seara, apuntando así al regidor actual, Gonzalo Pérez Jácome, como un "personaje histriónico".

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