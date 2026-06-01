Ana Pontón retoma su podcast con una entrevista al actor Luis Zahera

La líder del BNG, Ana Pontón, y el actor Luis Zahera - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, estrena este martes, la nueva temporada de su podcast 'CódigoAna' con una entrevista al actor Luis Zahera. El encuentro, que podrá verse íntegramente a partir de las 18.30 horas en el canal de YouTube del programa, marca el inicio de un nuevo ciclo de conversaciones con referentes de diversos ámbitos de la sociedad gallega.

En esta primera entrega, Pontón y Zahera abordarán cuestiones que van desde el ejercicio de la profesión y la gestión de la fama hasta el posicionamiento de las figuras públicas en debates sociales, según ha explicado el BNG en una nota de prensa.

A través de 'CódigoAna', la líder del BNG protagonizará charlas con figuras vinculadas a la cultura, la economía, el emprendimiento, la vivienda o el feminismo, y tratarán temas que "preocupan e interesan a la ciudadanía gallega".

TRAYECTORIA DE LUIS ZAHERA

El invitado que abre la temporada, Luis Zahera (Santiago de Compostela, 1966), es uno de los actores más premiados y reconocidos de la industria audiovisual gallega. Saltó a la fama por su papel de 'Petróleo' en la serie 'Mareas Vivas' y, desde entonces, ha consolidado una carrera con más de 50 películas y cerca de 30 series.

En su palmarés destacan dos premios Goya, cuatro premios Mestre Mateo, dos premios Feroz, un Platino Award y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.