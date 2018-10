Analizan la estructura del Hospital Gil Casares tras derrumbarse el techo de un pasillo

Actualizado 22/06/2018 12:34:48 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) ha procedido a realizar un estudio estructural del Hospital Gil Casares tras derrumbarse este jueves el techo de un pasillo de paso en uso, pero no hubo heridos.

Así lo han informado a Europa Press fuentes de la gerencia sanitaria compostelana tras denunciar CC.OO. el "abandono del Gil Casares" y advertir del derrumbe sobre las 13,00 horas de este jueves 21 de junio del "techo de los pasillos de acceso a las unidades de UME-Paliativos y Psiquiatría".

"Por fortuna no hubo daños personales, pues en ese momento no andaba por ahí ningún paciente, acompañante o personal del centro", ha explicado en un comunicado Comisiones Obreras, que destaca que "no es un suceso aislado, pues hace un mes se produjo otro derrumbe en el mismo hospital".

En ese caso fue en el servicio de Radiología y, ha recordado la central sindical, "obligó a cerrar el mismo y trasladar la actividad a las dependencias del PAC de Santiago".

Asimismo, ha incidido CC.OO. en que en los últimos años "ya se derrumbaron partes del centro hospitalario como el baño de la habitación de un paciente de la UME, debido al abandono y el desinterés de la gerencia por este centro" que, puntualiza, "aún siendo pequeño, puede llegar a tener más de 80 pacientes ingresados en algunos periodos del año".

"La dejadez es tal que, a pesar de las denuncias efectuadas por la sección sindical de CC.OO., la planta inferior del hospital, por donde circulan los carros de comidas y que da acceso a los vestuarios del personal está constantemente inundada por las pérdidas de agua caliente y calefacción", ha denunciado el sindicato.

ZONA CERRADA

Por su parte, fuentes de la gerencia sanitaria compostelana han asegurado que, tras el derrumbe de este jueves, la zona afectada permanece "cerrada" y trabajan operarios para arreglarla.

Las mismas fuentes han indicado que se trata de una "zona de paso en uso", pero "no de tránsito habitual" y han ratificado que en el momento del incidente no había nadie en el lugar.

Con todo, el CHUS ha procedido a realizar un "estudio estructural" del Gil Casares para "ver cómo está el edificio para actuar preventivamente" en caso de ser necesario. No obstante, la gerencia ha subrayado que "lo más urgente" es "arreglar" la zona afectada.