Ángeles Vázquez destaca a Amencer Aspace como "referente" en la atención a la discapacidad en Pontevedra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, ha visitado este jueves a los usuarios de la residencia para personas con discapacidad de la asociación Amencer Aspace.

Durante el encuentro, Vázquez ha puesto en valor el trabajo que desarrolla la entidad, a la que ha destacado como un "referente" en la provincia de Pontevedra.

Asimismo, la conselleira ha conversado con los usuarios y el personal del centro, conociendo de primera mano algunos de los proyectos en los que trabajan y la actividad diaria de sus recursos situados en Vigo, Vilagarcía y Pontevedra.