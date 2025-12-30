El año 2025 en Galicia, en fotos de Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Repasamos los principales acontecimientos que marcaron la actualidad de Galicia en 2025 a través de una selección de fotos de Europa Press.

ENERO

La Festa dos Fachos, que cada año se celebra el 19 de enero en Castro Caldelas (Ourense) no permitía presagiar las borrascas encadenadas con las que Galicia arrancaría 2025, sobre todo ‘Hermina’, que golpeó Galicia con vientos huracanados, oleaje extremo y lluvias intensas. Fue el arranque de un año en el que la ciudad de Pontevedra se estrenó como sede de los Premios Feroz.

FEBRERO

En febrero, un grupo de refugiados procedentes de Mali protestó en Monterroso por la denegación de sus solicitudes de asilo, mientras que al menos este mes la historia de Galicia con el mar acabó bien: tres percebeiros fueron rescatados tras hundir un golpe de mar su embarcación en las inmediaciones del Acuario de A Coruña.

MARZO

Como precedente del gran eclipse de agosto de 2026, en marzo en Galicia pudo verse uno parcial de sol. Una belleza natural que dejó paso a otro temporal: Martinho trajo fuertes ráfagas de viento que provocaron, entre otras incidencias, el desprendimiento de tejados, como el del Ayuntamiento de Pazos de Borbén (Pontevedra).

ABRIL

Sin contaminación lumínica, el apagón sufrido por todo el país permitió contemplar el cielo estrellado desde el Obradoiro, pero también dejó tragedias como la muerte de un matrimonio de octogenarios y su hijo en Taboadela (Ourense), debido a la intoxicación por la mala combustión de un generador eléctrico.

MAYO

En el mes de la celebración de los tradicionales ‘Maios’, también hubo imágenes duras, como la muerte de casi una treintena de vacas alcanzadas por un rayo en una explotación ganadera de Rodeiro (Pontevedra).

JUNIO

En el mes de las ‘cacharelas’ (hogueras) de San Juan y el Arde Lucus, pudimos ver también al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como un peregrino más, a su llegada a la plaza del Obradoiro.

JULIO

La Catedral compostelana se volvió a iluminar con los tradicionales fuegos del Apóstol en julio, mes en el que una mujer que se encargaba del Servicio de Ayuda en el Hogar murió a manos del marido de la mujer a la que cuidaba en una casa de O Porriño, tras haber denunciado acoso.

AGOSTO

La ola de incendios atrajo todos los objetivos durante el mes de agosto. Y a muchas autoridades, como los reyes de España, que también se acercaron a Ourense.

SEPTIEMBRE

En septiembre las cámaras siguieron apuntando a fuegos forestales, como el que provocó que cinco brigadistas resultasen heridos en Barreiros (Lugo), o las consecuencias de la ola de incendios que el mes anterior arrasó los montes ourensanos, visibles en la sierra de Pena Trevinca.

OCTUBRE

Este mes arrancó con la cita del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, al cual también llegaron las muestras de solidaridad con Palestina, que congregaron a una multitud también en Santiago.

NOVIEMBRE

El dueño de Sargadelos volvió a ordenar que parase la producción en la planta de cerámica de Cervo (Lugo) tras una nueva visita de la Inspección de Trabajo y la ciudad de Vigo encendió como cada año sus luces de Navidad.

DICIEMBRE

La remisión progresiva de episodios de toxinas permitió que mariscadoras como las de la Cofradía de San Telmo llevasen a cabo la campaña de Navidad. El mes también dejó imágenes como las de una ballena de 21 metros que apareció varada en el puerto coruñés de Oza.