Anpas Galegas denuncia que las Aulas Senda "segregan" al alumnado con necesidades especiales y pide su paralización

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Anpas Galegas ha denunciado que el proyecto piloto de Aulas Senda promovido por la Xunta de Galicia "segrega" al alumnado con necesidades especiales, al crear un espacio de enseñanza personalizada para ellos, y ha reclamado su paralización.

Tal y como ha trasladado la asociación ha cargado contra la iniciativa del Gobierno gallego, asegurando que aunque pretende ser "un refuerzo a la inclusión" supone un "evidente retroceso segregador".

Al hilo de ello, han recordado que la Lomloe establece "de manera inequívoca" la prohibición explícita de la segregación del alumnado y obliga a las administraciones a garantizar una igualdad efectiva. De hecho, han señalado que el artículo 121 de la ley orgánica vincula el proyecto educativo a los principios de no discriminación e inclusión.

"Retirar sistemáticamente al alumnado de su aula ordinaria para confinarlo en espacios aislados, por mucho que se decoren con nombres amables, contraviene el derecho fundamental a la presencia y participación comunitaria que recoge la ley nacional y los tratados internacionales firmados por el Estado español en materia de derechos de la infancia", han alertado.

En este sentido, Anpas Galegas ha lamentado que "sea más fácil" encontrar un espacio en un centro educativo que pensar en lo que realmente necesita el alumnado, "sean cuales sean sus condiciones", para desarrollarse "plenamente" en un aula ordinaria, en la que tenga cabida "la diferencia y la diversidad".

Para la entidad, esta novedad "no parece una forma de reforzar la inclusión educativa", ya que conlleva sacar del aula al alumnado con necesidades especiales, y esto es una forma de "segregación". "¿O debemos entender que inclusión es escolarizar a este alumnado en un centro ordinario pero que no estorbe en el aula? ¿Este es el concepto que el conselleiro de Educación tiene de inclusión", se han autopreguntado.

Anpas Galegas considera que el primer paso si se quiere hablar de una verdadera inclusión es reducir las ratios en todos los niveles educativos para facilitar la atención del alumnado por parte del profesorado. Además, enfatiza la necesidad de apoyar al profesorado especialista de pedagogía terapéuticam audición y lenguaje y al personal cuidador, ya que deben estar con el alumnado cuando este lo necesite.

Finalmente, abogan por una docencia compartida dentro del aula ordinaria, debido a que sacar al alumnado de forma "sistemática" responde a un modelo de integración que "fragmenta el grupo". "La inclusión real exige que el alumnado con necesidades especiales participe y aprenda en el mismo espacio que sus iguales", han subrayado.

Por todo ello, desde la Confederación de Anpas Galegas han solicitado a la Consellería de Educación la paralización y retirada del proyecto piloto Aulas Senda, y han exigido la apertura "urgente" de una mesa de diálogo con las familias para reconvertir esos fondos en planes efectivos.