Anpas Galegas ve "insuficientes" las ayudas para material escolar de la Xunta y reclama un "apoyo real"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Anpas Galegas ha considerado "insuficientes" las ayudas para material escolar puestas en marcha por la Xunta de Galicia al asegurar que "no garantizan una educación pública verdaderamente gratuita ni en igualdad de condiciones" y ha reclamado un "apoyo real".

En un comunicado, la confederación considera que las cuantías previstas son "claramente insuficientes" frente al incremento continuado del coste del material escolar, una situación que asegura que afecta especialmente a las familias con rentas medias y bajas y a las que tienen varios hijos e hijas en edad escolar.

Asimismo, Anpas Galegas alerta de que la exclusión del pago en efectivo como medio válido introduce una discriminación indirecta hacia muchas familias que no tienen acceso pleno a medios bancarios o digitales, afectando de forma especial a hogares en situación de exclusión financiera, familias migrantes y entornos rurales.

La organización señala que esta medida también perjudica al pequeño comercio y a las librerías de proximidad, favoreciendo a las grandes áreas comerciales.

En este contexto, Anpas Galegas ha explicado qeu trasladó estas consideraciones a la Consellería de Educación y presentó también alegaciones ante la de Facenda al entender que estas decisiones tienen un "impacto directo" en la equidad del sistema educativo y en el derecho a las familias a acceder al material escolar sin barreras económicas ni administrativas.

Así las cosas, la confederación reclama un refuerzo real del apoyo económico a las familias, la aceptación de todos los medios de pago legalmente válidos y políticas públicas que no penalicen ni a las familias ni al comercio local.

Anpas Galegas insiste en que la educación pública gallega de ser gratuita de forma efectiva, inclusiva y basada en la igualdad de oportunidades, principios que considera que "deben regidor todas las políticas educativas".