Antón Sánchez censura el "enroque" y la "descalificación" de la dirección de En Marea hacia la propuesta de CA

El portavoz nacional de Anova y diputado de En Marea, Antón Sánchez, ha lamentado el "enroque" y la "descalificación" que, dice, ha efectuado la dirección de En Marea hacia la propuesta de Compostela Aberta para la reconfiguración del espacio político del rupturismo en Galicia.

En una entrevista concedida a la Radio Galega este domingo, el viceportavoz del partido instrumental en el Pazo do Hórreo ha remarcado que la organización que encabeza abraza la proposición de la marea compostelana "porque busca una vía de diálogo para avanzar".

Frente a ello, ha afeado la actitud de la dirección del partido instrumental ante la creación de una "mesa de la confluencia", entendida por los afines al portavoz, Luís Villares, como un "paso atrás" que volvería al esquema de "coalición de partidos", una fórmula que creen superada con la configuración de En Marea como un partido instrumental de adscripción individual.

"Las posiciones de enroque no favorecen nada, de cerrazón ante el diálogo", ha remarcado Antón Sánchez. "No nos parece positivo que haya enroque o que haya la criminalización de las propuestas de diálogo o la descalificación porque creemos que es una propuesta constructiva y en positivo", ha apostillado.

Así, Anova fue el primer partido en anunciar su adhesión a la propuesta de la marea que lidera el alcalde santiagués, Martiño Noriega, y que, en palabras de su portavoz nacional, "respeta completamente todos los órganos creados en En Marea" en su asamblea fundacional de Vigo.

Asimismo, afirma que la cuestión no es si Villares debe continuar al frente o no, ya que para Sánchez no se trata de "un debate de nombres" sino en la necesidad de "solucionar" determinadas cuestiones a través del diálogo. "Hay cuestiones que hay que mejorar, y conviene hablarlas sin tapujos", ha remarcado.

CRÍTICAS DE MAREA FEMINISTA

Antón Sánchez también se ha referido a la polémica abierta en torno a un exmiembro de la dirección de Anova (suspendido cautelarmente de militancia) sobre el que pesa una acusación de haber cometido una agresión sexual y que fue visto en los actos de la formación nacionalista durante el Día da Patria.

Esta persona, que renunció a sus responsabilidades orgánicas el pasado mes de mayo tras producirse la denuncia a través de las redes sociales, fue identificada en una fotografía que circula por las redes sociales en las celebraciones de Anova. Días más tarde, Marea Feminista, ligada orgánicamente a En Marea, emitió un comunicado en el que acusaba a la formación nacionalista de amparar a dicha persona y actuar con tibieza frente a comportamientos machistas.

Cuestionado al respecto, Antón Sánchez ha apuntado que su partido no tiene constancia de que exista una "denuncia judicial" y ha incidido en que quiere ser "muy respetuoso con toda la complejidad que tiene este tema", al tiempo que emplaza a que "este tipo" de cuestiones "no se utilicen nunca mezclados en el debate político".