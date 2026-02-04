Anxos Fazáns presenta su segundo largometraje: 'As liñas descontinuas', una historia de "personajes"

Cartel de 'As liñas descontinuas', el segundo largometraje de Anxo Fazáns - ANXO FAZÁNS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Anxos Fazáns ha realizado este miércoles en Santiago el primer pase en Galicia de su segundo largometraje denominado 'As liñas descontinuas'. Una película, protagonizada por Mara Sánchez y Adam Prieto, que la propia directora ha descrito como una historia "de personajes" al ser la premisa una "excusa para crear un espacio de entendimiento y amistad".

Bea (Mara Sánchez) hace el papel de una agente de música de 50 años que, a la par que negocia las consecuencias de su divorcio, sufre un robo en su casa. Denis (Adam Prieto), uno de los ladrones, es un joven trans que también se encuentra en un punto de inflexión vital cuando se queda dormido en la cama de Bea durante el hurto.

El punto de partida, tal y como ha revelado la directora, surge de una noticia que ella misma leyó hace un tiempo sobre un ladrón que se quedó dormido en una casa que entró a robar. Un inicio, "violento" a su entender, que le permitió que "los personajes tuviesen la oportunidad de encontrarse".

La cineasta gallega ha destacado el papel de Adam Prieto, pues no tenía experiencia escénica previa. "Es una persona maravillosa además de un gran actor que antes de hacer la película trabajaba como soldador", ha subrayado.

Respecto a Mara Sánchez, una actriz consolidada que fue seleccionada entre cinco candidatas, ha reconocido que trabajar con ella ha sido "muy especial" debido a que ella misma la veía en la televisión cuando tenía doce años.

El filme, que Fazáns ha admitido haber conformado para "disfrutar", se estrenará el próximo 20 de febrero en cines y ha contado con apoyo económico institucional autonómico y nacional.

LA REACCIÓN A LAS NOMINACIONES

Fazáns se estrenó en 2017 con su primer largometraje llamado 'A estación violenta'. Pese a recibir ocho nominaciones a los Mestre Mateo, en aquella ocasión no se llevó ninguna estatuilla en una gala del audiovisual gallego que eclipsaría el filme de Andrés Goteira, 'Dhogs'.

Asimismo, este martes se dieron a conocer las once nominaciones de 'As liñas descontinuas' en las mismos condecoraciones, pero en la edición actual. La noticia, que "recuerda la importancia del equipo" a ojos de la directora, causó "un momento de celebración en el grupo de Whatsapp".

Con todo, Fazáns se ha mostrado "muy feliz" por el reconocimiento a la pieza rodada íntegramente en gallego y ha reconocido tener "muchas ganas" de que cualquier persona pueda acceder al largometraje tras haber pasado por, entre otros, los festivales de Gijón y Tarragona.