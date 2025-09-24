Aparece el cadáver de un cetáceo de unos tres metros de longitud en el Puerto de Aldán, en Cangas (Pontevedra)- XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de un cetáceo de unos tres metros de longitud ha aparecido en la tarde de este miércoles en la zona de Punta do Bon, en Aldán, en la localidad pontevedresa de Cangas.

Según fuentes de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, la Dirección Territorial de Pontevedra de dicha Consellería ha dado aviso a la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) para la realización de la necropsia.

Sin embargo, por ahora no fue posible llevar a cabo la retirada del animal, debido a que se encuentra en un emplazamiento inaccesible. Esta retirada se realizará siguiendo el protocolo de recogida de cetáceos.