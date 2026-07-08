Aparece el cadáver de un hombre en el río Arenteiro, en O Carballiño

OURENSE, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado en la mañana de este miércoles flotando en el río Arenteiro, en O Carballiño.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, fue un particular quien dio el avio sobre las 10,30 horas y señaló que había visto un cadáver flotando en este río.

Al punto se han desplazado los bomberos, que trabajan para recuperar el cuerpo.

Por el momento se desconocen las causas que rodean el suceso.

Al punto se han desplazado los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el Servizo Municipal de Protección Civil, así como la Guardia Civil.