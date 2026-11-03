Aparece en Portugal el octogenario desaparecido este domingo en Monterroso (Lugo)

LUGO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La búsqueda de Pablo Domingo Hermida Sa, un hombre de 80 años al que se le perdió el rastro este domingo durante la celebración de la Feira de Santos de Monterroso, ha llegado a su fin tras su localización. Según ha informado la Guardia Civil, el octogenario se ha comunicado con su familia desde Portugal, país al que se había desplazado con el vehículo con el que había desaparecido.

El hombre, natural de Rodeiro (Pontevedra), aunque residente actualmente en A Coruña, fue visto por última vez cuando se dirigía a aparcar su coche después de dejar a su hermana en el recinto ferial de Monterroso.

Según relató esta, ambos habían llegado a la localidad sobre las 11.30 horas. Mientras ella se quedaba realizando unos recados, su hermano se marchó para estacionar el vehículo, pero ya no volvió a reunirse con ella. Más tarde intentó contactar con él en varias ocasiones, aunque no obtuvo respuesta.

La hermana presentó la denuncia por desaparición alrededor de las 23.00 horas del domingo en el cuartel de la Guardia Civil de Palas de Rei. Durante la noche se realizaron gestiones de búsqueda en la zona, que continuaron el lunes por la mañana sin que se hubiese conseguido localizar al hombre ni a su vehículo.

Finalmente, este martes la Guardia Civil ha recibido la comunicación de la familia de que el hombre ya había aparecido y se habían comunicado con él.