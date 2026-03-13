La aprobación definitiva del plan para el antiguo Peleteiro de Santiago se votará en el pleno municipal de este mes

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en rueda de prensa, a 13 de marzo de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La modificación de la parcela del antiguo Peleteiro, en Santiago de Compostela, ha recibido el informe favorable de la Xunta que faltaba y su aprobación definitiva se someterá a votación en el pleno del próximo 26 de marzo. El plan priorizará el uso residencial y estará adscrita a la empresa estatal de vivienda Casa 47.

El proyecto no ha sufrido cambios desde que fue aprobado de forma provisional el pasado mes de octubre, con los votos a favor del bipartito (BNG y Compostela Aberta), PSOE y concejalas no adscritas y el 'no' del PP. De esta forma, si todos los grupos políticos mantienen su sentido del voto, saldrá adelante.

Eso espera que suceda la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que ha informado en una rueda de prensa este viernes de que acababan de recibir el informe sectorial de la Dirección Xeral de Urbanismo --el último que quedaba-- y, por tanto, el plan puede continuar su tramitación.

"Lo único que señala es que hay que incorporar al expediente un informe que había hecho previamente Augas de Galicia, que consta desde diciembre de 2025 y que también es totalmente favorable", ha detallado.

45% DE VIVIENDA PROTEGIDA Y NO UN HOTEL

Esta modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) implicará un cambio de usos del terreno que, tal y como ha recordado Sanmartín, priorizará la vivienda protegida "en el corazón del Ensanche" y garantizará un mínimo del 45%: "Pasamos de 4.500 metros cuadrado a 16.250".

También evitará la implantación de una gran superficie comercial y de un hotel, ya que elimina estos usos y, de esta forma, favorece una "configuración distinta" con negocios a pie de calle, en los que "evidentemente" --en palabras de Sanmartín-- quedan excluidos pubs y discotecas.

Aparte de la revisión de usos, el segundo objetivo general es redifinar la volumetría para crear un "espacio público de calidad". Así, se reducirá la edificabilidad de 23.500 a 19.000 metros cuadrados construidos de uso lucrativo y se crea una plaza orientada al sudoeste (hacia San Pedro de Mezonzo), que tendrá un acceso "amplio y diáfano" desde el norte (rúa República Arxentina).

La alcaldesa ha pedido tener en cuenta el "esfuerzo muy importante" realizado por el gobierno que lidera para que el procedimiento salga adelante y en el que ha destacado el "diálogo" realizado con la propiedad y el vecindario.

Sanmartín ha llamado a felicitarse conjuntamente por lo que entiende como un "triunfo colectivo". "Una vez hecho esto, pasaremos ya a una segunda fase que es la que tiene más interés para el conjunto de la población", ha concluido.