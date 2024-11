Aprobada definitivamente la ordenanza que regula las viviendas de uso turístico en Santiago

El PP afirma que supondrá "una barra libre" de VUT y los propietarios piden al Ejecutivo que "dejen de utilizarlos" como "chivos expiatorios"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Santiago ha aprobado definitivamente la ordenanza que regula la comunicación de las viviendas de uso turístico (VUT) con el voto favorable del BNG, Compostela Aberta (CA) y PSOE, mientras que los populares la han rechazado.

En su intervención, el edil de Urbanismo, Iago Lestegás, ha defendido que es "crucial" limitar este tipo de viviendas y ha señalado que las medidas tomadas por el Ejecutivo local "avanzan en la buena dirección" y "dan sus frutos", ya que "la oferta de vivienda ya nota el retorno de inmuebles que se dedicaban al alquiler turístico".

Del mismo modo, ha demandado a la Xunta que haga su parte y que "dé de baja del registro las viviendas que carezcan de licencia municipal". En este sentido, ha asegurado que ha solicitado una reunión con el director de la Axencia de Turismo de Galicia y que todavía no ha recibido respuesta.

En la misma línea se ha expresado la concejala de Dereitos Sociais, María Rozas (CA), que ha reivindicado que desde hoy se puede mirar el futuro de Santiago "con más optimismo".

"No queremos expulsar a los turistas. Se trata de garantizar a los compostelanos un lugar en el que vivir. No será de hoy para mañana, pero las cosas se van moviendo. Se incorporaron al mercado entre 70 y 90 inmuebles en los ultimes meses y estoy segura de que serán más", ha afirmado.

APOYO DEL PSOE

Asimismo, en el pleno de este lunes ha reafirmado su postura respecto a esta cuestión el PSOE, después de que en el mes de junio su voto favorable, contrario a la abstención que demandaba la dirección local del partido, provocase la apertura de un expediente a los concejales socialista.

Así, Mercedes Rosón ha defendido que en la capital gallega se inició "el camino correcto para aliviar" la situación de la vivienda y, en su opinión, "está dando sus frutos".

"¿Qué hubiera pasado si en diciembre de 2019 no iniciáramos la regulación, si no aprobáramos la modificación del Plan Xeral para preservar la función residencial de toda la ciudad, cuántas VUT tendríamos hoy?", ha cuestionado para, a continuación, lamentar que "ni el PP ni el BNG se hicieron esa pregunta en aquel momento".

"Rectificar es de sabios y estamos satisfechos de tenerla ahora en el lado correcto de proteger el uso residencial de la vivienda", ha afirmado Rosón en referencia a la alcaldesa, Goretti Sanmartín.

"GRAN ERROR"

Por su parte, el portavoz popular, Borja Verea, ha manifestado que este lunes se consuma "ese gran error" que, a su juicio, "significa que prácticamente todas las viviendas de Santiago puedan ser durante dos meses una VUT y convertir Santiago en una barra libre de viviendas turísticas, porque eso es lo que estamos votando hoy aquí", ha aseverado.

Para Verea, esta medida "no va a mejorar la política de vivienda, ni la de turismo, ni la de rehabilitación" y se trata de "un error" que se suma a "otras decisiones erróneas" que dejan "el triste panorama actual del casco histórico".

"Ninguno de los 25 concejales quiere más al casco histórico de mi ciudad que yo, habrá gente que lo pueda querer igual, pero nadie lo quiere más que yo", ha reivindicado Verea, que ha insistido en que el grupo popular quiere un casco histórico "que recupere su alma familiar, residencial y habitable".

Por eso, ha afirmado que "donde son necesarias" las viviendas turísticas es "precisamente en el casco histórico", ya que, ha apuntado, "sería un balón de oxígeno ante las necesidades de rehabilitación en el casco histórico".

Tras la intervención de la oposición, Iago Lestegás ha defendido que este es "un paso adelante muy importante" y ha acusado al PP de ser "quien quiso convertir Santiago en un piso turístico" y a la administración autonómica de "favorecer a través del REAT el transvase de cientos de viviendas al margen de la normativa urbanística".

"Los usos de hospedaje asimilados a vivienda no van a convertir Santiago en un piso turístico. No se pueden desarrollar en el ámbito especial de la ciudad histórica, solo se podrá desarrollar en inmuebles que tengan la condición de residencia habitual, los inmuebles deberán cumplir las exigencias en materia antiincendios, accesibilidad etc; y habrá que acreditar la compatibilidad con la normativa de la comunidad de propietarios", ha manifestado.

También ha tomado la palabra la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que entre algunas protestas de los propietarios que asistieron al pleno, ha sostenido que, tras la aprobación definitiva de esta ordenanza, "habrá que ver sus efectos después de su aplicación", pero que cree que "pueden ser positivos".

Después de que Borja Verea responsabilizase a Sanmartín de la "gran mentira" con la que "engañó" a propietarios y asegurase que "esos pocos votos que le sacó al PSOE son muchos de ellos", la regidora ha aseverado que no iba a entrar en "las difamaciones del PP".

CRÍTICAS DE LOS PROPIETARIOS

Con anterioridad, habló en representación de los propietarios Estrella Ferreiro, que ha criticado a Lestegás que mantenga "conductas que son éticamente reprochables".

"Más de 6.198 viviendas vacías, pero el problema para esta corporación está en las 681 VUT inscritas en el REAT (Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Xunta)", ha lamentado antes de añadir que "las consecuencias de este error" las seguirán "sufriendo todos los actores implicados".

Asimismo, ha acusado al gobierno local de "abrir la veda a fondos de inversión alemanes" y ha insistido en pedir que "dejen de utilizar" a los propietarios de VUT como "chivos expiatorios de sus fallos en la gestión pública".

"Sugerimos que hagan diagnósticos correctos para paliar el problema de la vivienda mediante medidas adecuadas. Cumplan lo prometido antes de las elecciones", ha zanjado.

El pleno celebrado este lunes, al haberse suspendido el pasado jueves debido al episodio de DANA que afecta a Valencia, ha comenzado precisamente con un minuto de silencio por las víctimas de las inundaciones, para las que todos los grupos municipales han tenido palabras de condolencias y apoyo.

Además, se ha aprobado la declaración institucional por el Día Internacional Por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y otra de condena del "asesinato homófobo de Samuel Luiz".