Aprobado el decreto que modifica la estructura del Sergas para potenciar Primaria y reordenar la política farmacéutica

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes, en su reunión semanal, el decreto de modificación de la estructura del Sergas, con el objetivo de potenciar el papel de la atención primaria, en línea con el Plan de reforma de la atención primaria y comunitaria 2026-2030, recientemente aprobado.

Además, se reforzará la política farmacéutica, reordenando sus competencias y potenciando la farmacia de atención primaria y comunitaria.

Según han explicado, la nueva estructura del Sergas viene motivada por la necesidad de adaptación a los progresivos cambios demográficos y al "notable incremento" de la esperanza de vida en Galicia, que deriva en una población envejecida, con un alto índice de pacientes con patologías crónicas que demandan mayor atención.

"Este escenario clínico-asistencial requiere de una estrategia de intervención proactiva, integral y de máxima cercanía", destacan, de ahí la reciente creación de la Dirección Xeral de Atención Primaria e Comunitaria, dentro de la estructura del Sergas.

A todo esto añaden el volumen y la relevancia que han ido adquiriendo materias como la política farmacéutica, especialmente ante el reto del uso racional del medicamento y el impacto en los presupuestos de la innovación terapéutica, que hacen "idóneo" un cambio de adscripción orgánica de esta materia, que pasa a depender directamente de la Gerencia del Sergas a través de la Subdirección General de Farmacia.

Así, la gerencia adquiere funciones más transversales, asumiendo, además de la política farmacéutica, las acciones orientadas a mejorar la efectividad, calidad, seguridad y eficiencia de los servicios y prestaciones.

ÓRGANO DE COORDINACIÓN

Recuerdan además que la Consellería de Sanidad publicó el pasado mes de junio el decreto en el que se creaba la nueva Dirección Xeral de Atención Primaria e Comunitaria del Sergas, que adecua este nivel

asistencial a la nueva realidad socio-demográfica, dejando para un decreto posterior el desarrollo de la estructura, que se lleva a efecto ahora con la aprobación del decreto de modificación que este lunes aprobó el Gobierno gallego.

De este modo, con el nuevo decreto se configura esta Dirección Xeral como órgano responsable de la coordinación, seguimiento continuo y la correcta ejecución de la reforma en todo el territorio de manera homogénea, liderando la estrategia de proximidad y la centralidad del sistema público de salud gallego.

Para el desarrollo de sus funciones, contará con dos subdirecciones. Por un lado, la de Xestión Asistencial y Ordenación de Profesionales e Recursos de Atención Primaria, que, entre otras funciones, coordinará la elaboración de los objetivos asistencias de los acuerdos de gestión y realizará su seguimiento.

Esta subdirección contará, su vez, con un servicio de gestión asistencial y otro de ordenación de profesionales sanitarios y recursos asistenciales.

La segunda de las subdirecciones es la de Atención Comunitaria y Calidad Asistencial de Atención Primaria, que, entre otras funciones, tendrá el impulso de la implantación de programas de intervención comunitaria y actuaciones de atención domiciliaria, accesibilidad y cercanía. Esta subdirección contará con el servicio de atención comunitaria y calidad y continuidad asistencial.

Además, se adscribe a esta Dirección Xeral el Consello Técnico de Atención Primaria, órgano colegiado de consulta, diálogo y validación de las medidas de transformación que se vayan a desplegar en nuestra comunidad.

REORDENACIÓN DE COMPETENCIAS FARMACÉUTICAS

En lo que respecta a la política farmacéutica, esta materia pasa a depender de la Gerencia del Sergas, garantizando que las directrices de eficiencia y seguridad vinculen "con idéntica fuerza" a hospitales y centros de salud, y asegurando también agilidad y capacidad de control global, "al tener la gerencia una visión macroscópica y unificadora de todo el sistema público de salud".

En consecuencia, la Xunta realiza una reforma completa en este campo para potenciar la farmacia de atención primaria y comunitaria, de modo que la Subdirección Xeral de Farmacia seguirá contando con tres servicios, pero se ordenan sus competencias de manera "más racional", atendiendo a la diferenciación entre farmacia comunitaria y la hospitalaria, y dejando para un tercer servicio las materias de prestaciones y seguridad.

Además, remarcan que la prestación farmacéutica constituye un área estratégica cuyas prestaciones, circuitos, flujos de pacientes y recursos "interactúan de manera constante y simultánea, tanto en primaria como en hospitalaria, por lo que no debe quedar adscrita de forma estricta en ninguna de las direcciones generales".

En lo que respecta a la Dirección Xeral de Integración e Innovación Asistencial, pasa a ser el órgano responsable del modelo de integración asistencial entre la atención primaria y la atención hospitalaria del Sergas, así como de la coordinación global de los procesos asistenciales de las áreas sanitarias y de los centros hospitalarios y del impulso de la innovación asistencial y la salud mental.

REGULACIÓN DE LAS ÁREAS SANITARIAS

La Xunta también ha aprobado el proyecto de decreto por lo que se modifica la estructura de las áreas sanitarias, a los efectos de su remisión al Consello Consultivo.

Así, y con la finalidad principal de potenciar la atención primaria, el decreto establece que todas las áreas sanitarias contarán con una Dirección de Atención Primaria que pasará a denominarse de Atención Primaria y Comunitaria y a depender directamente de la Gerencia de cada área.

Entre las competencias de la nueva dirección estará la organización de las agendas y su seguimiento para una correcta gestión de las prestaciones.

Además, con el objetivo de potenciar la enfermería, la dirección de esta especialidad, que se denominará Dirección de Enfermería y Cuidados, pasará también a depender de forma directa de la Gerencia del área sanitaria correspondiente.

Finalmente, ante la próxima ampliación de la cartera de servicios de la sanidad pública con la inclusión de la protonterapia, la modificación del decreto incluye la creación del Centro de Protonterapia de Galicia como unidad asistencial de alta especialización y con un puesto directivo específico.

Este centro ejercerá las funciones de administrar tratamientos oncológicos de alta precisión mediante la utilización de manojos de protones y de contribuir al avance de la oncología radioterápica mediante la realización de ensayos clínicos e investigación traslacional en radiobiología y física médica para evaluar la eficacia de la protonterapia en diferentes tipos de tumores.

Seguirá los criterios de planificación y directrices de actuación que determine la Consellería de Sanidade a través de la Gerencia del Sergas y, atendiendo a su situación, al lado del Hospital Clínico Universitario, se integrará orgánicamente en la estructura del área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza.