Aprobados finalmente los presupuestos de Santiago tras desestimarse las alegaciones con el 'sí' de las no adscritas

Votación para la desestimación de las alegaciones presentadas a los presupuestos municipales de Santiago, a 6 de mayo de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos de Santiago de Compostela han quedado aprobados de forma definitiva este miércoles tras ser desestimadas las alegaciones presentadas. Esto ha sido posible gracias a los votos a favor de las concejalas no adscritas, que se suman a los del Gobierno local (BNG y Compostela Aberta --CA--), y pese a la abstención de los dos ediles del PSOE y los 11 del PP.

De esta forma, las expulsadas del PSOE han ratificado el 'sí' que ya dieron a la moción de confianza a la que se sometió el mes pasado la alcaldesa, Goretti Samartín, y con la que las cuentas quedaron aprobadas de forma inicial.

Una de las edilas con esta condición, Mercedes Rosón, ha remarcado en esta nueva sesión en que su voto y el de sus tres compañeras (Gonzalo Muíños, Mila Castro y Marta Álvarez) no sirvió para "legitimar los presupuestos", sino para "descartar una moción de censura": "El mal menor, esa es la única posición responsable".

Entre las alegaciones, una de ellas fue formulada por un funcionario municipal, que reclamaba una subida de nivel. Sin embargo, esta reclamación ha sido excluida porque este supuesto no entra de los contemplados para este proceso y, además, "este nivel es exclusivo de la Administración del Estado", según ha expuesto el edil de Hacienda, Manuel César.

Otras dos fueron presentadas por la asociación Sandra Prego Rial, que reclamaba varias intervenciones urbanísticas. En este caso, fueron rechazadas porque "no hay ningún proceso de contratación que afecte a las mismas". "De cualquier forma, intentaremos llevar a cabo estas reclamaciones con las partidas establecidas", ha añadido César.