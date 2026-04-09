Archivan la causa de la botella de agua que quemó al cliente de un bar de Vigo, que recurrirá: "No es un tema de dinero"

VIGO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la plaza 7 del tribunal de instancia de la sección de instrucción de Vigo ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa que investigaba la botella de agua con gas que quemó al cliente de un restaurante de Vigo cuando la bebió, el cual ha anunciado que recurrirá este auto: "No es un tema de dinero, es un tema de justicia".

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el propio perjudicado, Pablo González, que ha mostrado su "sorpresa" ante la resolución, al "no entender" ciertos aspectos de la misma.

Él ha criticado, por ejemplo, que no se llamase a declarar a la empresa envasadora del agua ya que, "está a un 99% seguro" de que la botella estaba precintada cuando llegó a sus manos.

Sin embargo, el auto recoge que las diligencias descartan "que se hubiese producido ningún tipo de grieta, quiebra o fallo de seguridad" en el proceso de elaboración y embotellado del agua, ni en su distribución.

"Así pues, no cabe sino colegir que el contenido en hidróxido de sodio (sosa cáustica) en la botella con la que fue servido el perjudicado en el bar se debió a un error humano al rellenar con sosa cáustica una botella ya consumida de agua mineral con gas de Aguas de Mondariz", apunta la jueza.

El auto insiste en que tal hecho podría constituir un delito de lesiones por imprudencia grave, por cuanto que el perjudicado bebió de una botella servida por el propio local, "que en lugar del agua con gas pedida contenía una disolución acuosa de hidróxido de sodio (sosa cáustica), sustancia que a todas luces no es apta para el consumo humano, y que aparte de las graves lesiones en este caso producidas, es susceptible incluso (como se considera de conocimiento público y notorio) de causar la muerte de quien la ingiere".

No obstante, "no ha sido posible averiguar quién fue la persona que rellenó el contenido de la botella". "Todos los empleados han negado ante la Policía Nacional haberlo hecho, y no existe testigo alguno que haya visto a nadie rellenar la botella ni otro tipo de prueba demostrativa de dicho extremo", recoge la jueza, que ha archivado la causa, aunque cabe recurso.

A este recurso es al que se ha referido González, que ha dicho que sí espera poder presentarlo para que se averigüe qué ocurrió realmente. Él ha explicado que a día de hoy, un año después de los hechos, continúa teniendo secuelas, con problemas digestivos y una mayor probabilidad de sufrir cáncer, por lo que mantiene revisiones periódicas.

El perjudicado también ha reconocido que se le han ofrecido compensaciones económicas que "no va a aceptar": "No es un tema de dinero, es un tema de justicia", ha sentenciado.