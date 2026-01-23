Archivan la causa contra el concejal socialista de Cospeito, acusado de agresión por empujar a su pareja en una boda

LUGO, 23 Ene. (EUROPA PRESS)

El concejal socialista de Cospeito, Daniel Irimia, ha anunciado públicamente el sobreseimiento provisional y archivo de la causa judicial abierta contra él por una presunta agresión a su pareja, unos hechos que habrían ocurrido durante la celebración de una boda en el verano de 2025.

El auto fue dictado el pasado 5 de enero de 2026 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vilalba, si bien la denunciante ha presentado un recurso de apelación que está pendiente de resolución de la Audiencia Provincial.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una tercera persona ante la Guardia Civil. Irimia fue detenido y, tras pasar un día en prisión, quedó en libertad. Según la denuncia, el concejal habría empujado a su pareja, provocando su caída al suelo. A raíz de estos hechos, el PSOE suspendió cautelarmente a Irimia de militancia, una decisión que en su momento fue comunicada por el secretario provincial del partido, José Tomé, al tratarse de un caso vinculado a una acusación de violencia machista.

Tras conocerse el archivo de la causa, Irimia realizó una declaración pública, tras el silencio de los últimos meses, en la que quiso trasladar un mensaje centrada en el respeto, la calma y la defensa de la intimidad personal. Compareció, según explicó, "a título propio, personal e incluso familiar", y agradeció de forma expresa "el respeto, el aprecio y el cariño" recibido tanto por él como por su familia durante este proceso.

El edil subrayó que sus palabras parten "del máximo respeto y de la buena fe" hacia todas las personas, incluidas aquellas que decidieron acudir a la vía judicial. En este sentido, reclamó convivencia, paz y serenidad, así como el respeto al derecho a la intimidad y al anonimato en un municipio donde, recordó, las relaciones sociales se desarrollan en un entorno cercano.

Durante su intervención, Irimia recordó su trayectoria política y aseguró que ejerce su cargo de concejal con "orgullo, ilusión, compromiso, constancia y determinación firme". También insistió en que desde su entrada en política fue consciente de la necesidad de proteger a las personas de su entorno privado de la exposición pública que conlleva la actividad política.

El concejal explicó que decidió hacer esta comparecencia desde la "serenidad, la sensatez y la madurez", alejándose de lo que calificó como "ruido mediático". "Elijo la elegancia y el respeto", afirmó, señalando que no considera necesario realizar una defensa pública de su persona porque entiende que su comportamiento y su trabajo hablan por sí mismos.

En relación con el proceso judicial, dejó claro que no realizará valoraciones públicas ni entrará en discursos de confrontación u odio. También mostró su respeto por las decisiones adoptadas por su partido y por las personas que lo integran, reiterando al mismo tiempo su compromiso con la ciudadanía de Cospeito. Según afirmó, seguirá trabajando para todos los vecinos y vecinas, independientemente de que le hayan votado o no, al considerar que los intereses de la vecindad están por encima de cualquier organización política.

Irimia cerró su intervención pidiendo nuevamente respeto y tranquilidad, y expresando su deseo de pasar página para centrarse en su trabajo, en su familia y en su vida personal. Aseguró que defenderá siempre su dignidad y su honor y los de las personas que formaron parte de su entorno familiar, concluyendo que esta etapa queda atrás y que no desea volver a revivirla. "Jamás merecí algo semejante en mi vida", finalizó.