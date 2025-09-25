Arde por completo un cobertizo en Toques (A Coruña) con dos vehículos y maquinaria agrícola en su interior

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha calcinado por completo un cobertizo con dos vehículos y maquinaria agrícola en su interior en el lugar de Fondevila, en la localidad coruñesa de Toques, sin provocar daños personales.

Según ha trasladado el 112 Galicia, la central de emergencias tuvo constancia del fuego poco antes de las 04.00 horas a través de la llamada de un alertante que señalaba que en el interior del alpendre había dos coches, maquinaria agrícola, leña y otros materiales.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de los Bomberos de Arzúa, que poco antes de las 05.00 horas confirmaron que la situación estaba controlada, aunque el alpendre había ardido por completo.

QUEMADURAS POR UNA SARTÉN EN SANTIAGO

Por otro lado, los servicios de emergencias tuvieron que atender a una persona en Santiago que había sufrido quemaduras cuando trataba de apagar una sartén.

Fue el propio afectado quien dio aviso al 112 Galicia minutos antes de las 23.00 horas, indicando que había conseguido apagar las llamas, pero necesitaba asistencia sanitaria.

De este modo, una dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 se desplazó hasta el lugar, un piso de la calle compostelana de Os Pelamios, para valorar y finalmente trasladar al herido.