Arde un edificio deshabitado en el centro de Ribadeo (Lugo)

Un incendio ha calcinado este sábado un edificio deshabitado en la calle San Roque de la localidad lucense de Ribadeo, probablemente provocado por la "alta carga térmica", tal y como ha señalado el 112 Galicia.

Según ha indicado el 112 Galicia a Europa Press, en torno a las 18.10 horas un particular alertó a la Central de Emergencias sobre la presencia de fuego en una vivienda de esta céntrica calle.

Con todo, los bomberos de Barreiros, que estuvieron trabajando en la extinción de este fuego desde la tarde del sábado, regresaron al parque hacia las 06.00 horas de este domingo, pero regresaron al lugar cerca de las 07.30 horas tras un aviso de la Policía Local de Ribadeo por nuevos conatos.

Finalmente, a las 10.00 horas dieron por terminada la intervención, pero durante la tarde de este domingo regresarán para comprobar el estado de este.

AYUDA A 8 PERSONAS EN UNA PEDALETA

Por otro lado, ocho personas han sufrido un percance mientras navegaban en dos pedaletas en la playa de Razo.

Según informa el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar a las 15.45 horas de este sábado, cuando una de las pedaletas --en la que iban cuatro personas-- empezó a llenarse agua y sus ocupantes se subieron en la otra, siendo las ocho personas incapaces de moverla.

Por lo que necesitaron ayuda de una tercera pedaleta y lograron ponerse a salvo antes de la llegada de los medios. Con todo, se avisó a Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local.