Arde una vivienda por completo en A Pobra de Trives (Ourense)

OURENSE, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una vivienda ha ardido por completo en A Pobra de Trives (Ourense). Tras doce horas de trabajo, los equipos de emergencias lograron apagar el incendio, que arrasó la vivienda y amenazó las colindantes.

Según ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, pasadas las once de la noche de este sábado una llamada alertó sobre un incendio en una casa situada en el lugar de O Castro, en A Pobra de Trives.

Tal y como ha relatado el 112, los ocupantes estaban fuera en el momento en el que se produjo el fuego. La vivienda estaba habitada y pegada a otras que también estuvieron en riesgo.

En estos momentos, el incendio está apagado, pero algunos equipos permanecen en la zona enfriándola. Y es que, según los bomberos, se produjeron reproducciones constantes, que dificultaron las tareas. Además, la presencia de nieve en las vías no contribuyó a que los recursos de emergencias tuviesen fácil el acceso.

Durante la extinción colaboraron los Bombeiros de Valdeorras, voluntarios de Protección Civil de Pobra de Trives, Manzaneda, San Xoán de Río, los miembros del GES de Castro Caldelas y efectivos del distrito forestal de la zona. También contaron con la colaboración de agentes de la Guardia Civil.

Con todo, se pudo controlar la situación y los medios dan por extinguido el incendio. El balance es una casa completamente calcinada y colapsada, ya que se produjo el derrumbamiento del tejado.