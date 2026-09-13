Arden dos vehículos en el aparcamiento exterior de la residencia A Eiriña de Pontevedra

Incendio en la residencia A Eiriña - CEDIDA A EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos vehículos han ardido en la tarde de este domingo en el aparcamiento exterior de la residencia de mayores A Eiriña, en Pontevedra.

Según ha informado el 112 Galicia, el incendio se registró en la calle Poza dos Canos y ninguna persona resultó herida.

Hasta el lugar acudió Urxencias Sanitarias, que movilizó una ambulancia de forma preventiva, los Bomberos de Pontevedra, Policía Nacional y Protección Civil.