El Área Sanitaria de Vigo incorpora 24 nuevos vehículos para reforzar los servicios asistenciales

Imagen de los nuevos coches. - XUNTA
VIGO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Área Sanitaria de Vigo ha incorporado 24 nuevos vehículos para reforzar su flota destinada al transporte de profesionales, pacientes y material, que se distribuirán entre los distintos servicios asistenciales y de apoyo.
Esta adquisición supone una inversión de casi medio millón de euros y contempla tres modelos distintos, todos ellos con motorización híbrida no enchufable y cambio automático, apunta el Servizo Galego de Saúde (Sergas) en un comunicado.
Así, la unidad de hospitalización a domicilio contará con ocho vehículos, mientras que los equipos de soporte de atención domiciliaria con cinco y continuidad de cuidados con cuatro.
Por su parte, Cardilogía Intervencionista dispondrá de dos, al igual que Hematología Domiciliaria. Otro coche estará destinado al PAC de Vigo y los dos últimos al servicio de Mantenimiento y a funciones de apoyo.