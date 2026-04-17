La Armada se despliega en Burela (Lugo) para un simulacro de hundimiento de un pesquero con cuatro tripulantes

1078959.1.260.149.20260417143925 El patrullero 'Arnomendi' en el puerto de Burela (Lugo). - EUROPA PRESS

BURELA (LUGO), 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Armada se desplegará este sábado en el puerto del municipio lucense de Burela para realizar un simulacro de hundimiento de un pesquero con cuatro tripulantes a bordo.

Así detalló el comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol y A Coruña, José Manuel De Mata Hervás,en una rueda de prensa celebrada este viernes a bordo del patrullero 'Arnomendi', que participará en el ejercicio.

El simulacro, que comenzará a las 10.30 horas del sábado y se extenderá hasta las 13.30 hora de la misma jornada, contará con un sistema de megafonía para narrar lo que sucede. La mejor ubicación para que la ciudadanía pueda seguir la acción será la zona donde se instalará el puesto de mando de la Axega.

El escenario del ejercicio será un pesquero en tránsito de arribada al puerto de Burela detecta una vía de agua interna, debido a una fractura de la estructura del buque.

El patrón del buque dará aviso por el canal de emergencias y el pesquero, con cuatro tripulantes a bordo, acabará hundiéndose en las cercanías de la bocana del puerto, lo que provocará un vertido de combustible.

Los cuatro tripulantes del pesquero estarán en el agua: uno herido leve, otro grave e inconsciente, otro atrapado en el buque y uno desaparecido.

En este escenario, dos de los náufragos serán rescatados por embarcaciones del Gardacostas de Galicia y Aduanas, que los trasladarán al muelle de Burela, donde Cruz Roja tendrá un puesto de atención sanitaria.

Por su parte, los buceadores del 'Arnomendi' realizarán una inmersión con el objetivo de rescatar al pescador atrapado, que será trasladado a bordo del patrullero para recibir una primera atención sanitaria.

Este herido será evacuado posteriormente por el helicóptero 'Pesca II' a un centro hospitalario en tierra. Asimismo, otro de los tripulantes será rescatado desde el agua por el 'Pesca II' y trasladado al buque hospital del ISM 'Juan de la Costa'.

Una vez evacuados todos los heridos, procederán al despliegue de barreras anticonaminación para contener el vertido del combustible y los buceadores reflotarán el pesquero para llevarlo a puerto.

Durante este ejercicio, que la Armada desarrolla de manera anual, se programan 15 escenarios por todo el litoral español. La elección de Burela, según detalló, se debe a que el patrullero se encontraba realizando una campaña de vigilancia en esta zona, por lo que era el "escenario idóneo".

"EXPECTACIÓN EN EL PUEBLO" Y JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Por su parte, el concejal de Mar de Burela, Ramiro Fernández Rey, indicó que esta iniciativa está generando una "gran expectación en el pueblo", al tiempo que afirmó que es una "manera muy visual" de eseñarle a los ciudadanos los medios con los que se cuenta para hacer frente a las catástrofes que puedan ocurrir en un momento determinado.

Durante este viernes el 'Arnomendi', el 'Sabastián de Ocampo', el 'Alcotán II' y la 'Mar de Galicia' ofrecen una jornada de puertas abiertas en horario de 12.00a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

OBJETIVOS DEL MARSEC

El objetivo de este ejercicio pasa por mejorar la coordinación e interoperabilidad ante las diferentes agencias y organismos con responsabilidad en el entorno marítimo, ante situaciones de emergencia en la mar.

Además, incrementan el adiestramiento en procedimiento de reflotamiento de buques, atención y evacuación de heridos, contención de vertidos y derivación de un buque a puerto.