Arrancan las obras del IES Domingo Villar de Vigo, que será "un emblema del sistema educativo moderno" de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto a otras autoridades y a miembros de la familia de Domingo Villar, en el acto de colocación de la primera piedra del nuevo IES que llevará el nombre del escritor, en el barrio vigués de Navia. - EUROPA PRESS

VIGO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP ha dado este martes el pistoletazo de salida de las obras para la construcción del futuro IES Domingo Villar en el barrio vigués de Navia, una dotación que cuenta con una inversión autonómica de 18 millones de euros y que, si se cumplen los plazos, estará lista en 21 meses.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha sido el encargado, junto con varios miembros de la familia del escritor, de colocar la 'primera piedra' de esta dotación, simbolizada por una urna en la que se introdujeron los periódicos del día, un plano del barrio de Navia y de la actuación, y un ejemplar, en gallego, de su primera novela, 'Ollos de agua'.

El titular del Ejecutivo gallego ha calificado como "un acto de justicia" dar al nuevo IES, el primero en el barrio de Navia, el nombre del escritor, fallecido en 2022, y ha recordado que se trata del primer instituto construido desde cero siguiendo los criterios del plan de nueva arquitectura pedagógica de la Xunta.

Rueda ha señalado que el barrio de Navia se ha convertido en el "pulmón" de crecimiento de la ciudad olívica y, por ello, la Xunta está haciendo un "gran esfuerzo" en materia de vivienda, con cientos de nuevos pisos de promoción pública en marcha. Este crecimiento de vecinos en la zona debe ir acompañado de nuevos servicios, como el nuevo centro educativo en el que habrá 22 unidades docentes de ESO y Bachillerato, y que atenderá a 700 alumnos.

El presidente de la Xunta ha reconocido en el acto que las obras de este centro pudieron haberse empezado antes, pero ha achacado el retraso a trámites como la licencia municipal o los requerimientos de Carreteras (Administración central). En cualquier caso, ha recalcado que este martes se inicia ya el camino para que el IES Domingo Villar, que "va a ser un emblema del sistema educativo moderno" de Galicia, pueda ser una "feliz realidad".

Por su parte, el hermano de Domingo Villar, Alfonso, ha intervenido en el acto para trasladar el agradecimiento de la familia a la Xunta y el "orgullo" que, ha asegurado, sentiría su hermano por ver su nombre vinculado a un centro educativo. Así, ha recordado que a Domingo "le gustaba" acercarse a institutos y colegios para conocer a sus lectores más jóvenes y incluso a los no-lectores para trasladarles su pasión por la escritura y la lectura.

PROTESTA DE DOCENTES EN HUELGA

Tanto el presidente de la Xunta, como el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que también ha participado en el acto, han sido recibidos por un grupo de docentes en huelga, que los increparon reclamando mejoras en el sistema educativo, más inversión para el alumnado con diversidad y otras reivindicaciones.

La portavoz del grupo, la profesora de Primaria, Yolanda Cobas, ha recordado que los profesores, en este jornada de huelga, siguen reclamando medidas para "mejorar la calidad de la educación pública para todos". Así, ha reiterado que, entre las demandas, está una mayor dotación de recursos para alumnos con diversidad y necesidades especiales, y acciones para "redignificar la profesión docente, que se ha tirado por el fango con tareas excesivas que no le corresponden y con una gran burocratización".