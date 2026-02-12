Arroupa empieza a construir en Santiago una nueva planta de procesado textil con un impacto estimado de 132 empleos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa de inserción de Cáritas Diocesana de Santiago, Arroupa Moda Re-, ha arrancado en Santiago la construcción de su nueva planta de procesado textil, un proyecto sin ánimo de lucro que aspira a tener un impacto laboral de 132 puestos de trabajo (entre empleos directos, indirectos y otros inducidos por la actividad) vinculados a la economía social en el ámbito local.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; además de los conselleiros de Emprego, José González; y Medio Ambiente, Ángeles Vázquez; el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto; el presidente de Cáritas Esapñola, Manuel Bretón; la directora general de Moda Re-, Noema Paniagua; el director de Sostenibilidad de Inditex, Fernando de Bunes, y la directora de Cáritas Diocesana de Santiago y CEO de Arroupa, Pilar Farjas, entre otros.

La nueva planta se levantará sobre una parcela industrial de 4.471 metros cuadrados, con una superficie construida total de 4.900 metros cuadrados, ubicada en el Polígono del Tambre, y diseñada específicamente para albergar todas las fases del proceso, desde la recepción, almacenaje, selección, clasificacion, preparación para la reutilización, reciclaje, expedición y servicios de formación y gestión.

La ampliación permitirá pasar de las casi 2.000 toneladas de tratamiento de residuo textil a una capacidad media anual de 5.000 toneladas y hasta una máxima de 10.000 toneladas.

Asimismo, la nueva infraestructura permitirá pasar de 37 a 62 puestos de trabajo directos, incorporando 25 nuevos itinerarios de inserción sociolaboral. Más del 80% de los mismos (en torno a medio centenar) estarán destinados a personas en situación o riesgo de exclusión, con formación técnica y acompañamiento social y laboral especializado, además de "mejoras significativas en condiciones ergonómicas y de seguridad".

Sumando empleo directo, el indirecto asociado a la actividad, puestos inducidos por la inserción laboral y el empleo temporal generado durante la construcción de la nueva nave, el proyecto alcanzará un impacto total estimado de 132 puestos equivalentes a tiempo completo en el ámbito local.

INVERSIÓN DE 5,4 MILLONES

El proyecto supone una inversión de 5,4 millones de euros, de los que 2 millones son aportados por el Grupo Inditex y 1,5 millones provienen de ayudas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) de la Xunta.

El resto se financiará mediante un crédito concedido por Fiare Banca Ética a Arroupa, de Cáritas Diocesana de Santiago. La empresa constructora prevé concluir la obra a finales de 2026 de modo que la nueva infraestructura pueda entrar en funcionamiento en el segundo trimestre de 2027.

40.000 PRENDAS ANUALES A FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

Arroupa Moda Re- se ha consolidado como un actor clave: presta servicio en 62 ayuntamientos gallegos, cuenta con 399 puntos de recogida en vía pública y entidades privadas y gestionó 1.972 toneladas de ropa usada en 2025. De toda la ropa recogida separadamente en Galicia, el 42% corresponde a proyectos Cáritas y Moda re-, y Arroupa representa por sí sola el 24% del total.

Además, la nueva planta permitirá aumentar de manera significativa el volumen de prendas donadas a familias en situación de vulnerabilidad. Actualmente, Cáritas Diocesana de Santiago, distribuye a través de Arroupa unas 27.000 prendas al año, principalmente a través de sus cinco tiendas en A Coruña, Carballo, Pontevedra, Santiago y Vilagarcía.

Con la ampliación, se prevé superar las 40.000 prendas anuales a familias en riesgo de exclusión.

"NECESIDAD REAL"

Durante la presentación del proyecto, el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, ha destacado que "este proyecto es la expresión concreta de una Iglesia que no solo acompaña, sino que también construye futuro", y ha dado las gracias a todos los que participan en el impulso del proyecto.

Por su parte, Pilar Farjas ha transmitido un mensaje compartido con otras autoridades presentes en el acto, que la ampliación "responde a una necesidad real del territorio y refuerza la apuesta por la economía social".

"Cada puesto de trabajo supone un contrato digno, con apoyo y acompañamiento, dentro de una entidad que mira por las personas. Esto es Cáritas y su compromiso decidido con la justicia, la dignidad y la inclusión", ha dicho, agradecida con el apoyo de las instituciones, además de reivindicar que dicha ayuda "administrativa y económica" es clave para el desarrollo de proyectos.

Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, ha reivindicado que "el proyecto de Arroupa Moda Re- se ha convertido en un referente nacional de economía circular y de empleo de inserción", y ha resaltado el papel de Cáritas, que no es "una ONG más". "Somos Iglesia y vivimos pensando en quienes más lo necesitan", ha enfatizado.

Asimismo, Noema Paniagua ha puesto el acento en la cantidad de residuos textiles que se generan en España --unas 900.000 toneladas anuales-- de los que solo una parte menor se recogen de forma separada y ha remarcado que invertir en plantas de tratamiento es "invertir en empleo social" y una respuesta al reto de gestión de esta ropa usada. Galicia, ha concluido, demuestra "visión, compromiso y liderazgo".

"OBJETIVO FUNDAMENTAL" DE LA SOSTENIBILIDAD

Por su parte, Rueda, a quien dio paso Farjas, ha arrancado su intervención refiriéndose a quien fuera su compañera en el Consello de la Xunta, "una aragonesa reciclada en Galicia" a la que "conoce muy bien". De ella ha destacado que es una persona "de principios" y ha añadido que el hecho de que sea la impulsora de este proyecto es "un motivo más" para participar.

"Es importante y urgente que esta planta empiece a funcionar", ha destacado el presidente gallego, quien además de elogiar un proyecto que incide en la creación de empleo y en la inserción social, ha resaltado la apuesta de la Xunta por avanzar en el camino de la sostenibilidad para gestionar los residuos textiles como "objetivo fundamental".

Como ejemplo, ha recordado que la propia Xunta impulsa la construcción de la futura planta de clasificación de residuos textiles en Cerceda. "Arroupa será nuestro gestor de confianza", ha destacado el presidente gallego, antes de añadir que "cuando se quiere hacer las cosas bien hay que buscar socios fiables".