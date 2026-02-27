El artista vigués Caerlos lanza el EP 'NINTAE', que explora el choque entre ambición y realidad con pop experimental

El artista vigués Caerlos en una imagen promocional. - CAERLOS

VIGO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El artista vigués Caerlos, nombre artístico de Carlos Cabrera, acaba de lanzar el EP 'NINTAE', que completa el díptico que inició 'IKIGAE', con una colección de seis temas que retratan las "fricciones entre la ambición y la realidad" a través de producciones que navegan el pop con una intención experimental.

Uno de esos temas ('Lux Æterna'), que es casi en su totalidad una instrumental y funciona como interludio, ha superado las 50.000 visualizaciones en un vídeo en el perfil de TikTok del artista. Las harmonías vocales distorsionadas, en las que se apoya su composición, están presentes en el resto de canciones del conjunto.

"Si 'IKIGAE' habla del impulso, 'NINTAE' se adentra en las consecuencias. Surge como la respuesta a todo lo que viene después de ese propósito: los obstáculos, las trabas, los problemas que aparecen cuando intentas materializar quién eres en un mundo complicado", explica un comunicado del artista en relación al lanzamiento del disco, disponible en todas las plataformas.

El 'up-beat' de 'MIDAS' o el tono más introsprectivo de 'DOOMED' son otros de los temas que completan el tercer EP de este joven, que publicó su primera canción en 2022. Ese también fue el año en el que se mudó a Madrid para centrarse en su carrera musical al completar sus estudios en Biología.

Vigo, donde se crió hasta los 22 años, está también presente en el EP, especialmente en la canción 'CHIKURANA'. Las menciones a la "olívica ciudad" y a la Reconquista y la representación del Puente de Rande en la portada de este 'single' recuerdan la localidad en la que nació.