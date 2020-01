As cabalgatas de Reis Magos combinan o tradicional e o espectacular en Galicia pensando en todos e todas

Actualizado 04/01/2020 18:31:17 CET

As súas Maxestades de Oriente visitan as zonas rurais, as cidades, os hospitais e as rúas de toda Galicia este 4 e 5 de xaneiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Os Reis Meigos chegan ao sete grandes cidades galegas e a cada recuncho da Comunidade entre os días catro e cinco de xaneiro para visitar a miles de nenos que esperan con ilusión nas zonas rurais, nas principais cidades, nos centros hospitalarios e nas rúas á noite de Reyes.

As súas maxestades percorrerán todas as esquinas de Galicia no seu tradicional percorrido con carrozas de diferentes temáticas infantís, artistas e outros personaxes da época do Nadal como Ou Apalpador, a figura mítica do Nadal en Galicia que baixa das montañas cada 24 e 31 de decembro para tocarlles a barriga aos nenos, saber se comeron ben durante o ano e deixarlles agasallos.

A cita resulta ineludible en calquera punto de Galicia e ás tradicións de cada localidade vanse sumando novos detalles e xestos que fan desta xornada unha noite aínda máis máxica pensada para todos e todas.

As súas maxestades de Oriente tamén se acordan de todos eses nenos que este ano non poden pasar o Nadal nas súas casas porque están ingresados. Achegaranse aos hospitais de Santiago de Compostela, Vigo e Ferrol e tamén a residencias de maiores.

Os mesmos reuniranse con asociacións como a Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual dá Coruña (Ás), que este venres entregará unha carta aos Reyes no Pazo de María Pita con todos os seus desexos para tentar cumprir o seu obxectivo de defender os dereitos das persoas LGTBI.

En concreto, a misiva recolle a necesidade dunha "maior axilidade na tramitación e xestión dos convenios e subvencións" para este 2020 e a aprobación da lei estatal de Igualdade LGTBI e a da Lei Trans, que "xa van tocando" conclúe.

En Galicia tamén romperán fronteiras e os nenos galegos e portugueses poderán gozar da única Cabalgata transfronteiriza, que sairá de Valença para acabar en Tui (Pontevedra), un evento que "lle dá valor engadido e único" á vez que abre "un mundo de posibilidades" tanto máxicas como de cooperación.

O CASCA NOCES E Os REIS MEIGOS EN SANTIAGO

No que respecta a outras cidades galegas e as súas actividades, Santiago contará con seis carrozas que chegarán á Praza do Obradoiro preto das 19,30 horas, despois de repartir un total de 1.400 quilos de caramelos sen glute na cabalgata.

O tres chegarán á capital galega en tren ás 17,30 horas, despois de apearse en Osebe, Teo (A Coruña) e Monforte de Lemos (Lugo) ás 15,56 horas e 16,51 respectivamente. Unha vez en Santiago partirán nas súas carrozas a percorrer a cidade acompañados de 500 participantes, 26 agrupacións artísticas, o carteiro e os heraldos reais.

Xunto a eles danzarán e marcharán estrelas luminosas, cartas, renos voadores, 'trasgos' e toda unha serie de artistas. A novidade deste ano radica na inclusión dalgúns pertencentes á obra 'O Casca Noces', como soldados de chumbo, ratos e outros do mundo dos cultos.

Ou APALPADOR DEIXARASE VER EN PONTEVEDRA

A apertada axenda das súas maxestades tamén fixo un oco para Pontevedra, que os recibirá ás 11,00 horas no Concello nun acto previo á cabalgata que partirá ás 18,00 horas de José Malvar e que chegará á Alameda da cidade.

Durante o percorrido as 30 comitivas e carrozas reais repartirán 1.500 quilos de caramelos sen glute. Alí tamén estará Ou Apalpador, que achegará un dos personaxes tradicionais galegos aos máis pequenos.

FERROL LEVA A CABALGATA Ao RURAL

Outros concellos, como o de Ferrol, terán dobre ración de Cabalgata de Reyes. Mentres que o día 5 as súas maxestades pasearán polo centro da cidade xunto con dez carrozas e doce comitivas desde as 17,00 horas. O sábado, 4 de xaneiro, celebrarase unha cabalgata polas zonas rurais da localidade.

Ese día as súas maxestades repartirán 100 quilogramos de caramelos entre os nenos que saian das súas casas para saudar ao tres carrozas reais. Segundo o concelleiro de Festas, Antonio Golpe, esta actividade pretende "fomentar o rural" e que os máis pequenos da zona "poidan gozar da súa propia cabalgata".

Pola súa banda, xusto a tarde previa a que os Reis Meigos repartan os agasallos polas casas de todo o país, as súas maxestades protagonizarán a Cabalgata que este ano repartirá máis de tres toneladas de caramelos sen azucre nin glute e 2.600 barras luminosas de cores. Ademais, os máis pequenos con mobilidade reducida tamén terán acceso a todas as carrozas.

PARECIDO DE ILUSTRES VIGUESES E Os REYES

No outro punto da Comunidade, ao Sur, Vigo prepara as 13 carrozas e 1.250 participantes que farán posible unha tarde máxica, previa ao día de Reyes. Todas están ambientadas en contos e personaxes infantís e con elas distribuiranse o catro toneladas de caramelos sen glute e sen azucre que se encargaron.

O gran evento empezará ás 18,00 horas, pero desde as 10,00 até as 14,00 horas visitarán aos nenos hospitalizados e os centros asistenciais. Ademais, ao longo da cabalgata estará habilitada unha plataforma para que as persoas con mobilidade reducida poidan gozar do paso dos Reis Meigos.

Como cada ano, as súas Maxestades gardan parecido con persoas ilustres e, nesta ocasión, os seus rostros lembrarán ao representante veciñal Raúl Fontán, ao escritor infantil Antonio García Teijeiro e ao activista Ibramina Niang; do mesmo xeito, a Carteira Real terá gran parecido coa escritora infantil e de narrativa Ledicia Costas.

ARTISTAS E SOLIDARIEDADE PARA A CORUÑA

De volta ao Norte da Comunidade, Melchor, Gaspar e Baltasar levarán a "maxia do Nadal" á Cabalgata da Coruña, con 13 carrozas, seis toneladas de caramelos e 150 artistas de compañías nacionais e internacionais entre os que haberá acróbatas, zancos, cabalos de luz con estéticas circenses e moita música para animar o paseo.

Despois de completar todo o percorrido (que sairá ás 17,30 horas do Miradoiro dous Castros), todos os participantes gozarán dunha chocolatada na Praza de María Pita, onde as súas Maxestades dirixirán unha mensaxe desde o balcón do Concello.

Nesta ocasión, aquelas persoas con algunha discapacidade tampouco quedarán no esquecemento. O Consistorio habilitarán cinco puntos de mobilidade reducida, cinco de atención sanitaria e dúas de lactación. Ademais, haberá un tren solidario formado por nenas e nenos da unidade de diabetes do CHUAC e da Rede Municipal de Acollida.

INTERACCIÓN CO PÚBLICO EN OURENSE

A Cabalgata dos Reis Meigos escenificará en Ourense a chegada das súas Maxestades á cidade termal e como foron descubrindo aos animais do mundo no seu percorrido. Esta temática estará apoiada por 300 participantes en 26 carrozas que repartirán 3.000 quilogramos de caramelos desde as 18,00 horas.

En Ourense primará a participación dos nenos e nenas a través da interacción cos animais fantásticos que compoñen esta cabalgata. Así, a maxia da noite de Reyes tamén ensinará o mundo animal dunha maneira "sa, ecolóxica e respectuosa co medio ambiente", explicou o Concello da cidade.

LUGO APOSTA UN POR UNHA CABALGATA DE ESPECTÁCULOS

A cita de cada 5 de xaneiro esperta tamén unha aposta de Lugo polos espectáculos acrobáticos. Os Reis Meigos quedarán impresionados coa danza das estrelas, bailes de luces e cores que escenificarán entre 53 artistas e catro carrozas, unha formada pola asociación 'Somos Unidas contra ou Cancro'.

Ademais, vehículos históricos, triciclos Pierrots, zancudos e outros personaxes xogarán e interactuarán cos asistentes mentres os heraldos reparten os caramelos desde as 18,00 horas, cando sae a cabalgata do Parque dá Milagrosa.