Ascienden a siete los detenidos en el último operativo contra el tráfico de drogas con epicentro en Arousa

Excavadoras de la Policía Nacional durante un operativo sobre narcotráfico, a 26 de noviembre de 2025, en Vilanova de Arousa, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El último operativo contra el tráfico de drogas con epicentro en la zona de Arousa desplegado por agentes de la Policía Nacional se saldó, por el momento, con siete personas detenidas.

Así lo confirmó este jueves el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, antes de participar en unas jornadas en Santiago, que detalló que las actuaciones, que permanecen bajo secreto de sumario, están instruidas por un juzgado de Santiago.

A renglón seguido, Blanco aprovechó para agradecer el trabajo "constante y permanente" que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El operativo, que fue continuidad a otra operación realizada hace unas semanas en Santiago en la que intervinieron heroína, tuvo su fase de explotación en la jornada de este miércoles cuando Unidades de la Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa, Santiago y de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) realizaron varios registros en municipios de Arousa y en Pontecesures.

Así, agentes de la Policía Nacional registraron un inmueble en el municipio pontevedrés de Ribadumia y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) desplegó dos excavadoras para registrar una finca en Vilanova de Arousa (Pontevedra).